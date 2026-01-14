Lorenzo Musetti vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ATP

Lorenzo Musetti vươn lên hạng 5 thế giới, thứ hạng cao nhất sự nghiệp của tay vợt này. Ngôi sao người Italy vào chung kết Hong Kong Open 2026, chỉ chịu thua Alexander Bublik sau hai set với tỷ số 6-7, 3-6.

Lorenzo Musetti vươn lên vị trí thứ 5 ATP (Ảnh: Reuters).

Dù không thể lên ngôi vô địch ở Hong Kong (Trung Quốc), Lorenzo Musetti đã vượt lên trên nhiều ngôi sao như Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime để đứng thứ 5 ATP.

Nhà vô địch Hong Kong Open 2025, Bublik chính thức chen chân vào top 10. Tay vợt Kazakhstan giành 5 danh hiệu chỉ trong vòng 7 tháng (Kitzbühel, Gstaad, Hangzhou, Halle năm 2025 và Hong Kong năm 2026), khiến anh nhận được sự chú ý đặc biệt trước Australian Open 2026.

Daniil Medvedev cũng gây chú ý khi vô địch Brisbane International 2026 sau chiến thắng 6-2, 7-6 trước Brandon Nakashima ở chung kết. Danh hiệu này giúp Medvedev leo lên hạng 12, chỉ còn kém Jack Draper 80 điểm và Alexander Bublik khoảng 200 điểm trong cuộc đua vào top 10.

Alcaraz và Sinner tạo khoảng cách khá xa với các đối thủ ở phía sau (Ảnh: ATP).

4 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP vẫn thuộc về Alcaraz, Sinner, Zverev và Djokovic. Cả 4 tay vợt này đều không tham dự Brisbane International và Adelaide International trước khi bước vào Australian Open 2026.

Giải Grand Slam đầu tiên năm nay tại Australia diễn ra từ ngày 18/1 đến 1/2. Jannik Sinner vô địch hai giải đấu gần đây nhất, Djokovic đang giữ kỷ lục 10 lần đăng quang còn Alcaraz chưa từng vô địch Australian Open.