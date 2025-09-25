Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Sinner, Alcaraz giành chiến thắng ấn tượng ở giải ATP 500 tại châu Á

Kim Anh

(Dân trí) - Chiều 25/9, Jannik Sinner giành chiến thắng trước Cilic tại vòng 1 giải China Open 2025 ở Trung Quốc, còn Carlos Alcaraz vượt qua Baez trong trận mở màn giải Japan Open 2025 tại Nhật Bản.

Sau 4 năm, Jannik Sinner mới tái đấu Cilic và ngôi sao người Italy đã sớm thể hiện được đẳng cấp ở vòng 1 China Open 2025. Ở set 1, Sinner giành tới 2 break point, qua đó thắng Cilic với tỷ số 6-2.

Sinner, Alcaraz giành chiến thắng ấn tượng ở giải ATP 500 tại châu Á - 1

Sinner dễ dàng vượt qua vòng 1 China Open 2025 (Ảnh: ATP).

Sang set 2, Sinner tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, 2 lần giành break và khép lại set đấu cũng với thắng lợi 6-2. Chiến thắng sau 2 set đấu trong 1 tiếng 22 phút giúp Sinner điền tên vào vòng 2 China Open gặp đối thủ người Pháp Atmane vào ngày 27/9.

Bất ngờ lớn nhất ở China Open 2025 là hạt giống số 5 Khachanov bị loại sớm khi để thua Muller. Các ngôi sao như Alex De Minaur, Rublev, Musetti, Mensik hay Daniil Medvedev sẽ thi đấu vòng 1 vào ngày 26/9.

Ở vòng 1 giải Japan Open 2025, Alcaraz được đánh giá cao hơn Sebastian Baez. Ngôi sao người Tây Ban Nha khởi đầu thuận lợi ở set 1, tuy nhiên anh bị một cú ngã khiến gập cổ chân và phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ.

Sinner, Alcaraz giành chiến thắng ấn tượng ở giải ATP 500 tại châu Á - 2

Alcaraz vượt qua khó khăn để đi tiếp ở Japan Open 2025 (Ảnh: ATP).

Sau đó, Alcaraz trở lại thi đấu và anh vất vả thắng 6-4 ở set 1. Sang set 2, Alcaraz bẻ game giao bóng của đối thủ ở ván 5 và khép lại set đấu với chiến thắng 6-2. Tay vợt số một thế giới thắng chung cuộc sau 1 tiếng 21 phút và giành quyền vào vòng 2 gặp đối thủ người Bỉ Zizou Bergs vào ngày 27/9.

Nhiều hạt giống hàng đầu cũng ghi tên mình vào vòng 2 Japan Open 2025 như Holger Rune, Caspers Ruud hay Taylor Fritz.