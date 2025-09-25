Sinner, Alcaraz giành chiến thắng ấn tượng ở giải ATP 500 tại châu Á

Sau 4 năm, Jannik Sinner mới tái đấu Cilic và ngôi sao người Italy đã sớm thể hiện được đẳng cấp ở vòng 1 China Open 2025. Ở set 1, Sinner giành tới 2 break point, qua đó thắng Cilic với tỷ số 6-2.

Sinner dễ dàng vượt qua vòng 1 China Open 2025 (Ảnh: ATP).

Sang set 2, Sinner tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, 2 lần giành break và khép lại set đấu cũng với thắng lợi 6-2. Chiến thắng sau 2 set đấu trong 1 tiếng 22 phút giúp Sinner điền tên vào vòng 2 China Open gặp đối thủ người Pháp Atmane vào ngày 27/9.

Bất ngờ lớn nhất ở China Open 2025 là hạt giống số 5 Khachanov bị loại sớm khi để thua Muller. Các ngôi sao như Alex De Minaur, Rublev, Musetti, Mensik hay Daniil Medvedev sẽ thi đấu vòng 1 vào ngày 26/9.

Ở vòng 1 giải Japan Open 2025, Alcaraz được đánh giá cao hơn Sebastian Baez. Ngôi sao người Tây Ban Nha khởi đầu thuận lợi ở set 1, tuy nhiên anh bị một cú ngã khiến gập cổ chân và phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ.

Alcaraz vượt qua khó khăn để đi tiếp ở Japan Open 2025 (Ảnh: ATP).

Sau đó, Alcaraz trở lại thi đấu và anh vất vả thắng 6-4 ở set 1. Sang set 2, Alcaraz bẻ game giao bóng của đối thủ ở ván 5 và khép lại set đấu với chiến thắng 6-2. Tay vợt số một thế giới thắng chung cuộc sau 1 tiếng 21 phút và giành quyền vào vòng 2 gặp đối thủ người Bỉ Zizou Bergs vào ngày 27/9.

Nhiều hạt giống hàng đầu cũng ghi tên mình vào vòng 2 Japan Open 2025 như Holger Rune, Caspers Ruud hay Taylor Fritz.