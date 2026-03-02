Sinner, Alcaraz được dự đoán thống trị quần vợt trong 10 năm tới

Trả lời phỏng vấn báo giới, cựu tay vợt nam số 3 thế giới người Tây Ban Nha, David Ferrer thừa nhận anh chưa nhìn thấy ai có tiềm năng lật đổ Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, đồng thời dự đoán về thời gian hai ngôi sao này thống trị quần vợt quốc tế.

David Ferrer nhận định: “Tôi không thấy có tay vợt nào đủ khả năng đánh bại Sinner và Alcaraz ở các giải Grand Slam; họ là những người mạnh nhất, đặc biệt trong những trận đấu quan trọng.

Alcaraz và Sinner thống trị quần vợt quốc tế từ năm 2024 đến nay (Ảnh: Reuters).

Ngay lúc này, rõ ràng nếu có hai tay vợt nào có thể chạm tới những con số của bộ ba Federer, Nadal, Djokovic, thì đó là Alcaraz và Sinner, đặc biệt khi họ còn 10 đến 15 năm sự nghiệp phía trước".

Ở mùa giải 2026, Alcaraz gây ấn tượng khi vô địch Australian Open và Qatar Open, trong khi Sinner vẫn đang trắng tay. Ngôi sao người Italy bị hoài nghi về phong độ, khi anh thua Novak Djokovic ở bán kết Australian Open.

Theo chuyên gia người Italy, Guido Monaco, Jannik Sinner có thể thay huấn luyện viên nếu như thành tích không được cải thiện trong thời gian tới. Ở giải Indian Wells Masters 2026, Sinner sẽ phải bảo vệ chức vô địch nếu không muốn bị Alcaraz bỏ xa trên bảng xếp hạng ATP.

Giải ATP Masters 1000 Indian Wells 2026 sẽ khởi tranh tại Mỹ ngày 4/3. Lễ bốc thăm giải đấu này sẽ diễn ra vào tối nay (2/3) và Sinner cạnh tranh chức vô địch với Alcaraz, Djokovic, Zverev.