Chuyên gia khẳng định Sinner không rơi vào khủng hoảng

Cựu tay vợt huyền thoại người Italy, Adriano Panatta chia sẻ quan điểm: "Ai nói Sinner khủng hoảng vậy? Cậu ấy mới thua 2 trận trước huyền thoại Djokovic và tay vợt hạng 16 thế giới Mensik. Mùa giải năm 2026 chỉ mới bắt đầu".

Jannik Sinner khởi đầu năm 2026 không được như ý (Ảnh: ATP).

Ở mùa giải 2026, Jannik Sinner thất bại ở bán kết trước Novak Djokovic tại Australian Open 2026. Ở giải Qatar Open 2026, ngôi sao người Italy gây thất vọng khi thua Mensik ở tứ kết.

Người hâm mộ cho rằng Jannik Sinner đang gặp vấn đề về phong độ và điều này khiến anh bị Carlos Alcaraz bỏ xa trên bảng xếp hạng ATP. Đáng chú ý, Sinner gây thất vọng ở cả hai giải đấu mà ngôi sao người Tây Ban Nha lên ngôi vô địch.

Trong hai mùa giải 2024 và 2025, Sinner chỉ thua tổng cộng 12 trận. Riêng năm 2025, anh vào chung kết 10/12 giải tham dự. Do vậy, việc thua 2 trận đấu trong giai đoạn đầu năm 2026 khiến ngôi sao người Italy bị hoài nghi về phong độ.

Jannik Sinner quyết định nghỉ ngơi sau Qatar Open và không tham dự Mexican Open, Dubai Championships. Mục tiêu của anh là hướng đến thành tích cao ở hai giải ATP Masters 1000 tại Mỹ trong tháng 3 là Indians Wells và Miami Open, cũng như mùa giải đất nện sắp tới.