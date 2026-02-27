Carlos Alcaraz lên kế hoạch thống trị quần vợt mùa giải 2026

Carlos Alcaraz vô địch liên tục hai giải đấu trong năm 2026 với chuỗi 12 trận thắng liên tiếp. Anh tiếp tục đứng đầu ATP với khoảng cách 3.150 điểm với Jannik Sinner, còn tổng số danh hiệu đơn nam trong sự nghiệp tăng lên con số 26.

Chia sẻ với báo giới, Alcaraz vẫn tỏ ra khiêm tốn: " Tôi vẫn thấy bản thân có những điểm yếu và cần cải thiện bản thân. Tôi cố gắng hoàn thiện hơn trong tập luyện và thi đấu.

Carlos Alcaraz vô địch hai giải đấu trong năm 2026 (Ảnh: Reuters).

Tôi là một con người hoàn toàn khác so với năm 2022, khi lần đầu lên ngôi số một thế giới và giành Grand Slam đầu tiên. Tôi trưởng thành hơn, hiểu bản thân hơn và tận hưởng thành quả hiện tại".

Trong hai năm qua, Alcaraz đã giành 5 danh hiệu Grand Slam, 4 ATP Masters 1000 và 4 ATP 500. Lịch trình sắp tới của Alcaraz là hướng đến Indian Wells Masters, nơi anh từng vô địch năm 2023, 2024 và Miami Open, giải đấu anh đăng quang năm 2022.

Ngôi sao người Tây Ban Nha đối diện nhiều áp lực ở hai giải đấu ATP Masters 1000 tại Mỹ, khi anh phải bảo vệ tới 4.740 điểm, nhiều hơn đáng kể so với 1.950 điểm của Sinner.

Dù chịu nhiều sức ép, Alcaraz vẫn tỏ ra tự tin: "Tôi chỉ tập trung vào bản thân khi bước ra sân. Sau những lần chấn thương, tôi càng nhận ra mình may mắn thế nào khi được thi đấu và tôi sẽ nỗ lực đạt thành tích cao nhất ở giải đấu sắp tới".

Indian Wells Masters 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 15/3 còn Miami Open 2026 diễn ra từ ngày 15/3 đến 29/3. Ở hai giải đấu lớn này tại Mỹ, Alcaraz đối mặt với nhiều đối thủ lớn như Jannik Sinner, Novak Djokovic hay Alexander Zverev.