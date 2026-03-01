Đối thủ bỏ cuộc, Daniil Medvedev vô địch Dubai Championships

Ngay trước thềm chung kết Dubai Championships 2026 gặp Daniil Medvedev, Tallon Griekspoor tuyên bố rút lui do chấn thương gân kheo. Chấn thương này cũng khiến tay vợt người Hà Lan không thể tham dự giải Indian Wells Masters khởi tranh tại Mỹ vào ngày 4/3.

Daniil Medvedev may mắn lên ngôi vô địch Dubai Championships 2026 (Ảnh: Reuters).

Ở trận bán kết thắng Andrey Rublev, Griekspoor đã dính chấn thương gân kheo trái. Tay vợt Hà Lan tiếp đất không tốt sau một pha giao bóng. Dù di chuyển khó khăn trong phần còn lại trận đấu, Griekspoor vẫn đánh bại Rublev, nhưng anh không kịp hồi phục cho trận chung kết.

Daniil Medvedev may mắn trở thành nhà vô địch Dubai Championships. Đây là danh hiệu thứ 23 của Medvedev ở cấp độ ATP và là danh hiệu thứ hai năm 2026, sau Brisbane tại Australia hồi tháng 1. Ngôi sao người Nga tự tin cao độ trước khi bước vào Indian Wells Masters 2026 tại Mỹ.

Tay vợt người Nga chính thức phá bỏ cái dớp chưa từng vô địch một giải đấu 2 lần (vô địch Dubai Championships vào năm 2023). Chiến thắng này cũng giúp Medvedev củng cố vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng ATP, đồng thời rút ngắn cách biệt với người đứng thứ 10 là Alexander Bublik.

Daniil Medvedev chia sẻ trên trang cá nhân: "Đây không phải là cách chiến thắng mà tôi muốn ở một trận chung kết. Hy vọng chấn thương của Griekspoor không nghiêm trọng. Tôi chúc cậu ấy sớm bình phục".