Alcaraz, Sinner được đánh giá cao hơn Djokovic, Nadal, Federer

Trả lời họp báo khi dự giải Dubai Championships 2026 ở UAE, tay vợt từng giành 3 Grand Slam, Stan Wawrinka nêu quan điểm: "Thế hệ sau sẽ luôn tốt hơn thế hệ trước. Bạn có thể nhìn vào trình độ của Sinner và Alcaraz, đẳng cấp của họ thực sự khủng khiếp.

Tôi nghĩ như vậy nếu nhìn vào trình độ hiện tại của Alcaraz và Sinner. Djokovic vẫn đang cạnh tranh với họ. Và với tư cách một người hâm mộ quần vợt nói chung, thật tuyệt khi được chứng kiến điều đó.

Alcaraz và Sinner thống trị quần vợt thế giới từ năm 2024 đến nay (Ảnh: ATP).

Tôi đã có cơ hội thi đấu với Sinner nhiều lần và những lần gần đây thực sự rất khó khăn. Hy vọng tôi có thể gặp Alcaraz một lần trước khi giải nghệ".

Ngoài ra, Stan Wawrinka cũng đánh giá Alcaraz, Sinner giỏi hơn Roger Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal. Alcaraz và Sinner là hai ngôi sao thâu tóm toàn bộ 9 danh hiệu Grand Slam từ năm 2024 đến nay.

Trong sự nghiệp của mình, Wawrinka giành 3 Grand Slam là Australian Open 2014, Roland Garros 2015 và US Open 2016. Ngôi sao người Thụy Sĩ từng hai lần thắng Sinner ở US Open và Antwerp Open năm 2019.

Stan Wawrinka đã thắng trận mở màn trước Benjamin Hassan với tỷ số 7-5, 6-3 tại vòng 1 Dubai Championships 2026 tối 24/2. Ở vòng 2, tay vợt số 99 thế giới sẽ gặp Daniil Medvedev lúc 17h hôm nay (25/2). Wawrinka cho biết anh sẽ giải nghệ sau khi kết thúc năm 2026.