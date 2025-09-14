Siêu phẩm gây sốt ở cự ly 35m của Thanh Nhã

Phút 72, tiền vệ của CLB Hà Nội nhận bóng từ giữa sân. Cô đi bóng thêm một vài nhịp, trước khi quyết định tung ra cú dứt điểm trái phá từ cự ly 35m, không cho thủ thành của Than KSVN cơ hội cản phá.

Cú dứt điểm từ cự ly 35m của Thanh Nhã tung lưới Than KSVN (Ảnh chụp màn hình).

Ngay lập tức, bàn thắng này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, tạo nên hiện tượng. Nhiều người hâm mộ đã lên tiếng khen ngợi Thanh Nhã không chỉ xinh xắn mà còn có những cú sút uy lực. Một vài người tin rằng Thanh Nhã sẽ còn tiếp tục phát triển và trở thành trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong sự nghiệp, cầu thủ sinh năm 2001 cũng từng ghi một siêu phẩm cự ly tương tự trong trận đấu với Nepal ở vòng loại Olympic 2024.

Thanh Nhã không chỉ được biết tới với tốc độ xé gió (cô được mệnh danh là cơn lốc đường biên) mà còn có khả năng dứt điểm bằng hai chân, với tính sát thương rất cao. Trong đó, bàn thắng nổi bật nhất của cô gái sinh năm 2001 này chính là pha bứt tốc và dứt điểm chân trái tung lưới đội tuyển Đức vào năm 2023.