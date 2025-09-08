Đội Hà Nội và Thái Nguyên T&T chia điểm ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia
(Dân trí) - CLB Thái Nguyên T&T chia điểm với đội nữ Hà Nội với tỷ số 0-0, trong trận đấu sớm nhất thuộc vòng hai giải bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) 2025, diễn ra chiều 8/9.
Ở trận này, Thái Nguyên T&T chơi phòng ngự phản công. Họ nhường thế trận cho đội bóng nữ Hà Nội.
Hàng thủ chơi chắc chắn của Thái Nguyên T&T gần như khoá chặt những đường tấn công của các cô gái Hà Nội, khiến các pha triển khai tấn công của đội nữ Hà Nội khá bế tắc.
Cuối hiệp một, đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh đẩy nhanh tốc độ trận đấu và liên tục vây hãm khung thành của đội nữ Hà Nội. Một số cơ hội nguy hiểm được tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn không đến.
Sang hiệp hai, đội nữ Hà Nội đã đẩy nhanh thế trận và liên tục vây hãm khung thành của thủ môn Kim Thanh, nhưng sự nôn nóng khiến các cô gái của đội nữ Hà Nội dứt điểm thiếu chính xác.
Phút 64, CLB Hà Nội tung Thanh Nhã vào sân thay cho đội trưởng Hải Yến, hòng tìm kiếm sự đột biến trên hàng tấn công. Tuy nhiên, vẫn không có bàn thắng nào được ghi ở phần còn lại của trận đấu. Đôi bên hòa nhau với tỷ số 0-0.
Ngày 9/9, vòng hai giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, sẽ có thêm cặp đấu rất đáng chú ý giữa đương kim vô địch TPHCM gặp đội nữ Hà Nam. Trận đấu khác sẽ diễn ra giữa Than Khoáng Sản Việt Nam và đội trẻ TPHCM 2.