U16 nữ Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á 2025

Ở trận đấu bán kết với U16 nữ Thái Lan, HLV trưởng Okiyama Masahiko tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Ngoài 8/11 vị trí ở đội hình xuất quân trong trận đấu gặp U16 nữ Myanmar được giữ nguyên, ba cầu thủ được sắp xếp điều chỉnh trong đội hình ra sân gồm có hậu vệ Nguyễn Dương Phương Nghi (2) và hai tiền vệ Diệp Xuân Trang (18), Đỗ Thị Hà Vi (19).

Đánh giá về đối thủ U16 nữ Thái Lan trước trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Thái Lan là đội mạnh với lối chơi bóng đá có tổ chức, cá nhân tốt. Chúng tôi phân tích kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất giúp các cầu thủ có thể tự tin thi đấu”.

U16 nữ Việt Nam dừng bước ở bán kết giải Đông Nam Á 2025 (Ảnh: VFF).

Đúng như nhận định của ban huấn luyện tuyển Việt Nam, các cầu thủ U16 nữ Thái Lan nhanh chóng gây sức ép lên khung thành thủ môn Cẩm My. Ngay phút thứ 6, đối phương tổ chức tấn công thoát xuống biên, bất ngờ đưa bóng vào dứt điểm, thủ môn Cẩm My cản bóng ra, tiếp tục được bồi vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho U16 nữ Thái Lan.

Sau bàn thủng lưới sớm, các cầu thủ áo đỏ điều chỉnh lại đội hình để tổ chức tấn công. Phút 16, trong tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Pimlapat (1), Aunchidtha (17) bất ngờ đưa bóng vào lưới, đem về bàn thắng cho U16 nữ Việt Nam.

Phút 24, Monthida (16) được tung vào sân. Quyết định thay người của HLV trưởng Thidarat tỏ ra hiệu quả khi cầu thủ vừa vào sân đã có tình huống phối hợp trước khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho U16 nữ Thái Lan ở phút 43.

Những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ U16 nữ Việt Nam thi đấu thiếu tập trung, để Charlotte (14) có cơ hội dứt điểm thành công, nới rộng khoảng cách tỷ số 3-1.

Đầu hiệp 2, U16 nữ Việt Nam có sự điều chỉnh bên cánh trái khi lần lượt Trương Thị Thảo Nguyên (8), Hà Yến Nhi (5), Ngô Hải Yến vào thay thế Lê Thị Hồng Thái (17), Phan Thị Thu Phương (7) và Nguyễn Thị Linh Chi (9).

Với lực lượng được bổ sung và củng cố, U16 nữ Việt Nam cố gắng tổ chức tấn công, dâng cao đội hình để phân tán đối phương. Đội bóng áo đỏ cũng đã có một vài tình huống phối hợp tấn công nhưng khả năng dứt điểm chưa thực sự tốt để có thể làm khó thủ môn Pimlapat (1).

Phút 80, Trịnh Yến Nhi (15) được tung vào sân thay Diệp Xuân Trang (18) để củng cố hàng phòng ngự khi thế trận tiếp tục nghiêng về các cầu thủ U16 nữ Thái Lan. Mặc dù vậy, U16 nữ Việt Nam đã không thể lật ngược được tình thế sau những nỗ lực, chấp nhận để thua với tỷ số chung cuộc 1-3.

Với kết quả này, U16 nữ Việt Nam sẽ tranh hạng ba giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 15h30 ngày 29/8 tới. Đối thủ của thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ được xác định sau trận bán kết giữa chủ nhà U16 nữ Indonesia và U16 nữ Australia.

Đội hình xuất phát U16 nữ Việt Nam: Thủ môn kiêm đội trưởng Trần Thị Cẩm My (12); hậu vệ Nguyễn Thị Linh Chi (9), Nguyễn Dương Phương Nghi (2), Hoàng Thị Giang (3), Trần Thị An (23); tiền vệ Lê Thị Hồng Thái (17), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (11), Phan Thị Thu Phương (7), Diệp Xuân Trang (18), Đỗ Thị Hà Vi (19); tiền đạo Nguyễn Thị Minh Ánh (10)