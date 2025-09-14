Siêu máy tính dự đoán tỷ số trận Man City gặp Man Utd

Tối nay, trận cầu đinh ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh giữa Man City và Man Utd sẽ diễn ra trên sân Etihad. Đây là thời điểm mà Man City và Man Utd cùng bị đánh giá rất thấp trong nhiều năm trở lại đây.

Man City có khả năng cao thắng Man Utd (Ảnh: Getty).

Cả hai đội đều có những trận đấu đầu tiên không thực sự thành công ở giải Ngoại hạng Anh. Man City đã giành chiến thắng 4-0 trước Wolves trong trận mở màn nhưng sau đó, họ đã thua liền hai trận gặp Tottenham và Brighton.

Trong khi đó, Man Utd, dù chi tới 200 triệu bảng tăng cường hàng công mùa hè qua, nhưng thi đấu vô cùng chật vật. Họ đã thua Arsenal, hòa Fulham và chỉ giành chiến thắng may mắn trước Burnley. Xen giữa với đó là trận thua vô cùng khó hiểu của Man Utd trước đội bóng hạng 4 Grimsby ở cúp Liên đoàn Anh.

Theo dự đoán của siêu máy tính Be Soccer, Man City có cơ hội rất lớn giành chiến thắng trong trận đấu này. Theo đó, cơ hội thắng của Man “xanh” lên tới 71,8%, với hệ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 2,39 bàn. Còn Man Utd chỉ có 11,3% cơ hội thắng, với hệ số bàn thắng kỳ vọng là 0,83. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 16,9%.

Man Utd và Man City đều gặp nhiều khó khăn ở thời điểm này (Ảnh: Getty).

Tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng Man City giành chiến thắng là 2-0 với 11,4%. Tiếp theo là các tỷ số 1-0 (9,5%), 2-1 (9,5%), 3-0 (9,1%).

Ở khả năng Man Utd chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 0-1 và 1-2 với cùng 3,3%. Còn lại các tỷ số khác đều có khả năng xuất hiện rất thấp. Tỷ số hòa có khả năng xảy ra nhất là 1-1 với 7,9%.

Khá bất ngờ khi Man Utd chiếm ưu thế về đối đầu ở cặp đấu này. Trong 4 trận đối đầu gần đây, Quỷ đỏ đều không thua Man City (thắng 2, hòa 2). Ở mùa giải trước, Man Utd đã thắng 2-1 trên sân Etihad và hòa 0-0 trên sân nhà Old Trafford trước đối thủ cùng thành phố.