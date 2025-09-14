“Hàng thải” tỏa sáng ngay khi rời Man Utd, CĐV tiếc hùi hụi

Đêm qua, Napoli đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trên sân Artemio Franchi của Fiorentina ở vòng 4 Serie A. Đáng chú ý, trong trận đấu này, tiền đạo Hojlund được HLV Conte bố trí ra sân trong đội hình xuất phát và chỉ mất 14 phút, cầu thủ người Đan Mạch đã ghi bàn cho đội bóng Italy.

Hojlund ăn mừng bàn thắng cho Napoli (Ảnh: Getty).

Cách đây không lâu, Hojlund còn là “hàng thải” của Man Utd. Trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng, tiền đạo này được đẩy sang Napoli theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng.

Hojlund đã tiếp nối nhiều cầu thủ (trong đó có đồng đội McTominay ở Napoli) khi tỏa sáng sau khi rời Man Utd. Chứng kiến tiền đạo người Đan Mạch “biết ghi bàn”, nhiều CĐV Man Utd tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Nhiều CĐV M.U đặt dấu hỏi liệu môi trường ở Old Trafford có phần cản trở sự phát triển của một số cầu thủ. Người đầu tiên viết: “Rasmus Hojlund đã ghi bàn cho Napoli, có lẽ vấn đề nằm ở Man Utd”. Người thứ hai bình luận: “Tôi đã nói nhiều lần. Hojlund không bao giờ là vấn đề. Hầu hết tiền đạo sẽ gặp khó trong hệ thống hiện tại của Man Utd.”

Người thứ ba than thở về cách dùng người của HLV Amorim: “Hojlund, người không thi đấu nhiều ở giai đoạn tiền mùa giải hay đầu mùa cùng chúng ta, đã được đá chính và ghi bàn cho Napoli, trong khi Amorim còn chần chừ với Sesko”.

Người thứ 4 nhận xét: “Hojlung tỏa sáng sau khi rời Man Utd. Đó là lẽ thường tình Tôi không bất ngờ”.

Hojlund có khả năng hồi sinh cùng HLV Conte (Ảnh: Getty).

Chia sẻ sau khi gia nhập Napoli, Hojlund thừa nhận anh có “nhiều điều phải chứng tỏ” dưới thời HLV Conte: “Bây giờ khác rồi, tôi đã trở lại Serie A khi có nhiều kinh nghiệm hơn và là một cầu thủ tốt hơn. Tôi có nhiều kinh nghiệm quốc tế, đã chơi ở giải Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League và ở nhiều quốc gia khác. Tôi đến đây để chứng tỏ bản thân trong đội bóng hàng đầu Italy”.

Tiền đạo người Đan Mạch khẳng định quyết tâm chứng tỏ mình: “Tôi luôn làm việc chăm chỉ, tôi thích nói rằng sẽ sẵn sàng chết trên sân. Tôi sẽ cống hiến mọi thứ cho đội, ghi bàn, kiến tạo và chiến đấu vì màu cờ sắc áo Napoli”.