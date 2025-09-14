Nhận định Man City - Man Utd (22h30, 14/9): Cơn ác mộng tại Etihad

Man City đang trải qua một khởi đầu mùa giải đầy bất ngờ, khi đứng ở vị trí thứ 13 sau ba trận đấu, với hai thất bại liên tiếp trước Tottenham Hotspur và Brighton & Hove Albion. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2004-05, Man City thua hai trong ba trận đầu tiên, một cú sốc lớn đối với đội bóng đã giành chiến thắng trong bốn trận mở màn ở cả hai mùa giải gần đây.

Mối lo ngại lớn nhất của HLV Pep Guardiola là lịch sử không ủng hộ. Lần cuối cùng một đội thua hai trong ba trận đầu tiên nhưng vẫn vô địch giải đấu là Man Utd ở mùa giải 1992-93, mùa giải đầu tiên của Premier League. Việc chỉ giành được ba điểm trong 9 điểm tối đa là khởi đầu tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Guardiola. Lần gần nhất, Man City thua ba trong bốn trận đầu tiên, họ đã phải xuống hạng vào mùa giải 1995-96.

Guardiola đang trải qua giai đoạn đầu mùa khó khăn cùng Man City (Ảnh: Getty).

Người hâm mộ hy vọng sẽ chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Man City như cuối mùa giải trước, khi họ giành 5 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà để đảm bảo suất tham dự Champions League. Tuy nhiên, Man Utd lại là một đối thủ khó chịu tại Etihad.

Trong 16 trận thua trên sân nhà của Guardiola với tư cách HLV Man City, một phần tư là do "Quỷ đỏ" gây ra. Mùa giải trước, màn lội ngược dòng đầy cảm hứng của Amad Diallo đã giúp Man Utd giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính tại Etihad. Mặc dù Man City đã thắng 5 trong 8 lần đối đầu gần nhất, nhưng họ chỉ giành được 1 điểm trước Man Utd ở mùa giải trước, trong trận hòa 0-0 tẻ nhạt tại Old Trafford vào tháng 4.

Thường thì phong độ không được đánh giá cao trong các trận derby, nhưng trong trận đấu này, lợi thế sân nhà lại không quá rõ ràng, khi đội chủ nhà chỉ giành được 6 chiến thắng trong 20 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội.

Man Utd cần quả phạt đền ở phút bù giờ để thắng trận đầu tiên tại mùa giải 2025-26 (Ảnh: Getty).

Chiến thắng của Ruben Amorim trước Man City với tư cách HLV Man Utd mùa giải trước là một chiến thắng hiếm hoi trước một đội không phải là đội mới thăng hạng. Chiến thắng 3-2 trước Burnley gần đây chỉ là chiến thắng thứ 8 của ông sau 30 trận dẫn dắt, và bốn trong số đó là trước các câu lạc bộ mới thăng hạng. Trong 25 trận đấu còn lại, Amorim chỉ thắng 4 trận, tỷ lệ 16%. Ngay cả trước Burnley, họ cũng may mắn khi cần đến quả phạt đền ở phút 97 của Bruno Fernandes để giành chiến thắng 3-2.

Man Utd đã thực hiện 58 cú sút tại Premier League cho đến nay, nhiều hơn 14 cú sút so với bất kỳ đội nào khác, nhưng họ vẫn cần dứt điểm xuất sắc hơn nữa trước khung thành. "Quỷ đỏ" đã trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử giải đấu chứng kiến cả hai bàn thắng đầu tiên của mùa giải đều là phản lưới nhà, bằng với tổng số bàn phản lưới nhà có lợi cho họ trong hai mùa giải gần nhất cộng lại.

Thông tin đội hình

Đội bóng của Guardiola đang phải vật lộn với một danh sách dài các cầu thủ chấn thương, đặc biệt là ở tuyến sau. Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri và Rico Lewis đều đang phải ngồi ngoài, khiến HLV người Tây Ban Nha chỉ còn lại những lựa chọn hạn chế cho hàng thủ.

Trên hàng công, Omar Marmoush đã dính chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế cho Ai Cập và sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng này. Anh có khả năng sẽ phải ngồi ngoài cùng với Savinho và Rayan Cherki, đẩy Phil Foden, Oscar Bobb và Jeremy Doku trở thành những lựa chọn chính ở cánh.

Marmoush dính chấn thương sau khi thi đấu cho đội tuyển Ai Cập (Ảnh: Getty.

Ở khu vực giữa sân, Mateo Kovacic vẫn cần thêm vài tuần để hồi phục chấn thương gân Achilles. Tuy nhiên, Man City vẫn sở hữu một hàng tiền vệ tương đối mạnh mẽ, đặc biệt là sau sự trở lại của Rodri.

Phía bên kia chiến tuyến, Man Utd cũng không khá hơn là bao. Matheus Cunha, Diogo Dalot và Mason Mount đều sẽ vắng mặt trong trận derby vào đêm nay do chấn thương. Những tổn thất này có thể mở ra cơ hội cho Benjamin Sesko có trận ra mắt trọn vẹn tại Premier League, sau khi anh đã thi đấu 90 phút liên tiếp cho Slovenia trong kỳ nghỉ quốc tế.

Trong khung gỗ, Senne Lammens được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề thủ môn cho "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, HLV Amorim đã xác nhận rằng Altay Bayindir sẽ là người bắt chính trong trận đấu này, sau khi Andre Onana được cho mượn đến Trabzonspor.

Đội hình ra sân dự kiến

Man City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku

Man Utd: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad