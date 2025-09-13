Haaland tuyên bố mạnh mẽ, quyết tâm cùng Man City đánh bại Man Utd

"Chúng tôi đã thua hai trận liên tiếp, điều đó không đủ tốt, quá tệ. Chúng tôi cần phải tìm ra giải pháp, tìm lại mạch chiến thắng. Chúng tôi không thể để thua vì có quá nhiều đội bóng mạnh.

Trận đấu với Man Utd là cơ hội hoàn hảo để lật ngược tình thế. Tất cả chúng tôi cần phải chơi tốt nhất, nỗ lực hết mình, cố gắng hết sức, bởi vì mọi thứ vẫn chưa đủ tốt cho đến lúc này", tờ The Guardian dẫn lời Erling Haaland phát biểu trước thềm trận cầu tâm điểm của vòng 4 Premier League giữa Man City và Man Utd diễn ra vào lúc 22h30 ngày mai (14/9).

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã không có khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải 2025-26, với hai trận thua và chỉ có một chiến thắng ở giải đấu cao nhất nước Anh cho đến nay, xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Erling Haaland kỳ vọng việc đánh bại Man Utd sẽ giúp Man City lấy lại đẳng cấp vốn có (Ảnh: Getty).

Đội chủ sân Etihad đặt mục tiêu đánh bại Man Utd để sốc lại tinh thần cho toàn đội cũng như hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu mùa này.

"Thua cuộc thì chẳng thể lấy gì làm vui vẻ. Nhưng thất bại nên được xem như một điều tích cực, như động lực để chơi tốt hơn trong trận đấu tiếp theo, và tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi cần sử dụng sự tức giận bên trong mình để thể hiện ở đẳng cấp cao nhất trên sân", tiền đạo Erling Haaland bày tỏ.

Đáng chú ý, HLV Pep Guardiola đang phải đối mặt với một danh sách dài các chấn thương, bao gồm Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri và Rayan Cherki cùng nhiều cầu thủ khác trước trận derby Manchester. Tuy nhiên tin mừng là Phil Foden, Josko Gvardiol và Savinho đều có thể ra sân, mang đến sự bổ sung kịp thời cho Man City.

"Tôi hiện có 16 cầu thủ nên mọi việc dễ dàng hơn so với khi tôi có 26 cầu thủ. Đội hình được tinh gọn có thể đơn giản hóa các quyết định, nhưng lại không có nhiều phương án nếu có những chấn thương tiếp theo", HLV Pep Guardiola nói trước thềm trận derby thành Manchester.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng khen ngợi Erling Haaland: "Tôi sẽ không đổi Erling lấy bất kỳ ai. Người khác có thể chọn Kylian Mbappe, Leo Messi hay Cristiano Ronaldo, nhưng tôi hiểu rõ Haaland, tôi thích cậu ấy và tôi tin rằng cậu ấy đặc biệt".