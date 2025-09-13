Man Utd nhận tin buồn, có quyết định bất ngờ khi gặp Man City

HLV Ruben Amorim xác nhận thủ môn Altay Bayindir sẽ trấn giữ khung thành của Man Utd trong trận đại chiến với Man City ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh tại sân Etihad vào lúc 22h30 ngày 14/9.

Man Utd tiếp tục tin tưởng thủ thành Altay Bayindir dù anh mắc khá nhiều sai lầm (Ảnh: Getty).

Đây được đánh giá là quyết định bất ngờ bởi Altay Bayindir đã mắc khá nhiều sai lầm khi được tin tưởng bắt chính cả ba trận đấu của Man Utd ở Ngoại hạng Anh mùa này gặp Arsenal, Fulham và Burnley.

Bên cạnh đó, trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng, Man Utd đã dốc hầu bao chiêu mộ thủ thành Senne Lammens từ Antwerp với mức phí 21,7 triệu bảng.

Chia sẻ về quyết định của mình, HLV Amorim cho biết: “Altay sẽ tiếp tục bắt chính. Đây là giải đấu mới, môi trường mới đối với Lammens. Cậu ấy cần thời gian để thích nghi, và chúng tôi muốn duy trì sự ổn định. Cả hai sẽ cạnh tranh cho vị trí số một. Với trận đấu sắp tới, Altay đã sẵn sàng và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy”.

Quyết định chiêu mộ Lammens của Man Utd cũng cho thấy CLB lựa chọn hướng đi dài hạn thay vì sự an toàn trước mắt. Đội chủ sân Old Trafford từng cân nhắc chiêu mộ thủ môn dày dạn kinh nghiệm Emiliano Martinez từ Aston Villa, thậm chí tính đến khả năng đưa anh vào thỏa thuận liên quan đến Jadon Sancho. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cuối cùng chọn thủ môn 23 tuổi là Lammens, người mới trở thành lựa chọn số một của Antwerp mùa trước và chưa có lần khoác áo đội tuyển Bỉ.

Amorim lý giải về việc chiêu mộ Lammens: “CLB luôn cân nhắc nhiều phương án. Chúng tôi cần một lựa chọn vừa có thể đáp ứng hiện tại, vừa sở hữu tiềm năng lớn cho tương lai. Đúng là thời điểm này vị trí thủ môn đòi hỏi sự chắc chắn và kinh nghiệm nhưng chúng tôi cũng phải nghĩ xa hơn. Lammens mang đến điều này. Đó là lý do chúng tôi đưa ra quyết định chiêu mộ cậu ấy”.

Bản hợp đồng được kỳ vọng Senne Lammens vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị (Ảnh: Man Utd).

Ngoài vấn đề thủ môn, Amorim cũng xác nhận Matheus Cunha, Mason Mount và Diogo Dalot sẽ vắng mặt trong trận đấu với Man City. Cả ba đều dính chấn thương trong chiến thắng 3-2 trước Burnley ngay trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia.

HLV người Bồ Đào Nha nói về tình trạng của ba cầu thủ: “Họ đều không thể ra sân. Tôi chưa thể nói chính xác thời gian những cầu thủ này sẽ hồi phục. Nếu hỏi Cunha thì cậu ấy sẽ khẳng định có thể thi đấu ngay nhưng tình hình không như vậy. Chúng tôi sẽ theo dõi từng ngày. Điều quan trọng là các cầu thủ có quyết tâm cao và Man Utd sẽ ra sân với tinh thần cạnh tranh cao nhất”.

Nhìn về trận derby, Amorim cho rằng Quỷ đỏ hiện tại mạnh mẽ hơn so với mùa trước, khi họ bất ngờ đánh bại Man City 2-1 ngay tại Etihad. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo không nên quá chú ý đến việc đang đứng trên đối thủ cùng thành phố trên bảng xếp hạng.

HLV Amorim nói: “Man City là đội bóng hàng đầu với HLV xuất sắc nhất giải đấu. Họ luôn thay đổi, rất khó đoán, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị. Bảng xếp hạng lúc này không nói lên nhiều điều. Quan trọng là United giữ vững nguyên tắc, tinh thần chiến đấu và sự tập trung cho từng chi tiết nhỏ. Đó mới là yếu tố quyết định”.

Cả Man Utd và Man City đều có sự khởi đầu kém cỏi ở mùa giải này. Man City đã thắng Wolves ở vòng mở màn nhưng sau đó, họ thua liên tiếp hai trận trước Tottenham và Brighton. Trong khi đó, Man Utd thua Arsenal, hòa Fulham và chỉ thắng may mắn trước Burnley.