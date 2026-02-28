SHB Đà Nẵng thắng đậm PVF-CAND, SLNA đánh bại CLB Hà Tĩnh tại V-League

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và PVF-CAND tại Đà Nẵng tối nay (28/2) ở vòng 14 V-League 2025-2026 có ý nghĩa rất quan trọng với đội bóng sông Hàn. SHB Đà Nẵng cần chiến thắng để nuôi tiếp hy vọng trụ hạng.

Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn đẩy nhanh tốc độ, chơi tấn công ngay từ đầu. Nỗ lực của SHB Đà Nẵng sớm được đền đáp. Bóng mới lăn 10 phút, tuyển thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Hồng Phúc dứt điểm tung lưới PVF-CAND, ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

SHB Đà Nẵng đánh bại PVF-CAND ở vòng 14 V-League (Ảnh: CLB SHB Đà Nẵng).

Đây là bàn thắng rất quan trọng với SHB Đà Nẵng. Bàn thắng này giúp cho tinh thần của đội bóng sông Hàn hưng phấn thấy rõ.

Sang hiệp hai, PVF-CAND cố gắng tấn công tìm bàn gỡ, nhưng ở thời điểm mà đội khách dâng cao, cũng là lúc mà họ dính đòn “hồi mã thương” của đội chủ nhà.

Phút 80, Lucas Ribamar tận dụng tốt cơ hội, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng sông Hàn. Chưa hết, trước khi trận đấu kết thúc chừng hai phút, Nguyễn Xuân Bắc bên phía PVF-CAND trong nỗ lực phá bóng, vô tình đá phản lưới nhà, giúp SHB Đà Nẵng ấn định chiến thắng 3-0.

Thắng trận này, SHB Đà Nẵng có 10 điểm. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn vẫn xếp cuối bảng, nhưng họ chỉ còn kém đội xếp ngay trên là PVF-CAND có một điểm. Cơ hội trụ hạng sống dậy với đội bóng sông Hàn.

Ở một cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay ở vòng 14 LPBank V-League 2025-2026, SLNA có chiến thắng 1-0 trước Hà Tĩnh. Bàn thắng duy nhất của đội bóng xứ Nghệ trong trận đấu này, được ghi do công của ngoại binh Michael Olaha, ở phút 21.

Thắng trận, SLNA có bước tiến dài trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Nghệ có 16 điểm, xếp thứ 9. Còn CLB Hà Tĩnh có 17 điểm, xếp thứ 7.