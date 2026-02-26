Báo Indonesia khen ngợi siêu phẩm của Đoàn Văn Hậu ở V-League

Phút 66 của trận Thanh Hóa tiếp CLB Công an Hà Nội (CAHN) trên sân Thanh Hóa, trong khuôn khổ các trận đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026, ngày 24/2, Đoàn Văn Hậu ghi một bàn thắng không tưởng cho CLB CAHN.

Đoàn Văn Hậu ghi một bàn thắng từ gần giữa sân tại V-League (Ảnh: CLB CAHN).

Từ gần giữa sân, cầu thủ của đội khách quan sát thấy thủ môn đội Thanh Hóa dâng cao, anh sút thẳng về phía khung thành của đội bóng xứ Thanh. Bóng bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của khán giả có mặt trên sân. Đoàn Văn Hậu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB CAHN (chung cuộc CLB CAHN thắng Thanh Hóa 3-1).

Bình luận về bàn thắng, tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Đoàn Văn Hậu đã ghi một bàn thắng ngoạn mục sau khi trở lại từ chấn thương kéo dài. Ra sân ở trận gặp CLB Thanh Hóa hôm thứ ba (24/2), trong màu áo CLB CAHN, Đoàn Văn Hậu ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Anh giúp CLB CAHN giành chiến thắng 3-1”.

“Đấy là cú sút mạnh mẽ từ rất xa, được thực hiện ở phút 66. Chiến thắng của CLB CAHN trong trận đấu này không chỉ đặc biệt vì họ lật ngược tình thế, mà còn đặc biệt bởi màn trình diễn xuất sắc của Đoàn Văn Hậu”, tờ Bola Sport nói thêm.

Đoàn Văn Hậu dần lấy lại phong độ và thể lực sau khoảng hai năm vật lộn với chấn thương (Ảnh: CLB CAHN).

Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ Việt Nam được truyền thông Indonesia chú ý nhiều nhất. Hậu vệ này từng có pha va chạm mạnh với tiền vệ Evan Dimas của Indonesia trong trận chung kết SEA Games 30 năm 2019 ở Manila (Philippines), dẫn đến chấn thương nặng của Evan Dimas. Đây là trận đấu U23 Việt Nam thắng chung cuộc.

Sau đó, Đoàn Văn Hậu vắng mặt ở các trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á và Asian Cup 2023, diễn ra cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thua trận ở các trận đấu nói trên vì thua đối thủ về thể hình, thể lực. Ở thời điểm đó, Đoàn Văn Hậu (cao 1m86) chấn thương, dẫn đến sự thua thiệt này của đội tuyển Việt Nam trước dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia càng lớn.

Tờ Bola Sport của Indonesia chia sẻ: “Đoàn Văn Hậu đang trên đường trở lại sau hai năm vật lộn với chấn thương”.

Nếu Đoàn Văn Hậu tiếp tục giữ được thể lực và phong độ như hiện nay, anh có thể xuất hiện trong thành phần đội tuyển Việt Nam, tái ngộ với đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026. Giải đấu này diễn ra giữa năm nay, hai đội Việt Nam và Indonesia nằm chung bảng A.