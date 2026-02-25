Đoàn Văn Hậu ghi bàn đẳng cấp thế giới, mong trở lại tuyển Việt Nam

Phút 66 trong trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB Công an Hà Nội tối 24/2, quan sát thấy Xuân Hoàng lên cao, Đoàn Văn Hậu quyết định dứt điểm từ gần giữa sân khiến thủ thành của đội chủ nhà lao về không kịp. Đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của Văn Hậu.

Chia sẻ cảm xúc khi ghi siêu phẩm đẳng cấp thế giới, Văn Hậu hạnh phúc nói: “Tôi luôn luôn suy nghĩ tích cực. Tôi luôn mong trong đầu mình rằng sẽ được quay lại sau chấn thương. Và thật vui vì điều này đã thành hiện thực”.

Văn Hậu (5) gây ấn tượng ở trận thắng CLB Thanh Hóa (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Khi được hỏi về khả năng được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào cuối tháng 3 tới, Văn Hậu khẳng định anh và bất cứ cầu thủ nào đều mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia.

“Bản thân tôi hay mọi cầu thủ khác luôn muốn mình khoác lên chiếc áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam”, cầu thủ sinh năm 1999 khẳng định.

Trong khi đó, HLV Polking đánh giá cao bàn thắng cũng như màn thể hiện của Văn Hậu, ông nói: “Tôi luôn tin tưởng Văn Hậu. Khi có những ý kiến nghi ngờ, tôi vẫn ở bên và động viên cậu ấy tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tôi biết rõ năng lực của Văn Hậu và tin cậu ấy rất quan trọng, không chỉ với CLB mà còn với đội tuyển Việt Nam”.

Đánh giá về chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Thanh Hóa, thuyền trưởng CLB Công an Hà Nội cho biết: “Sau khi bị dẫn 1-0, điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải giữ được sự bình tĩnh và tin rằng mình đủ mạnh để lội ngược dòng. Tôi rất hài lòng với cách toàn đội trở lại trận đấu. Ba điểm này thực sự rất quan trọng.

HLV Polking hài lòng với chiến thắng trước CLB Thanh Hóa (Ảnh: CAHN).

Tôi chia sẻ với CLB Thanh Hóa khi họ không có đủ cầu thủ trên băng ghế dự bị. Nhưng đó không phải vấn đề của chúng tôi. Trong gần 90 phút, chúng tôi cũng chỉ thực hiện 3 sự thay đổi, trong đó có những cầu thủ vào sân ở cuối trận. Điều quan trọng là sự chuẩn bị và cách chúng tôi tập trung vào nhiệm vụ của mình”.

Về trận tiếp theo gặp HA Gia Lai trên sân nhà, HLV Polking cho biết: “HA Gia Lai vừa tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh. Chúng tôi phải phân tích kỹ, giữ sự bình tĩnh và chơi theo cách mình tin tưởng. Khi được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ, CLB Công an Hà Nội sẽ phát huy sức mạnh”.