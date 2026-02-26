HLV Vũ Hồng Việt trở lại dẫn dắt CLB Nam Định

“CLB Nam Định xin gửi lời cảm ơn chân thành tới HLV Mauro Jeronimo vì những tâm huyết, nỗ lực và cống hiến dành cho đội bóng. Trong suốt thời gian đảm nhiệm cương vị HLV trưởng, ông đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp và tâm huyết với công việc. Chúc ông thành công trên chặng đường phía trước!", CLB Nam Định thông báo trong sáng 26/2.

HLV Vũ Hồng Việt được kỳ vọng đưa CLB Nam Định trở lại đỉnh cao (Ảnh: Quang Đương).

HLV Mauro Jeronimo xin từ chức sau 10 trận không thắng ở V-League, khiến Nam Định rơi xuống vị trí thứ 10 với 12 điểm, chỉ hơn đội áp chót PVF-CAND một điểm. Đây là thành tích đáng thất vọng với nhà đương kim vô địch.

Nhằm cải thiện tình hình, lãnh đạo CLB quyết định tìm người mới lên thay cho HLV Mauro Jeronimo. Người ngồi “ghế nóng” không ai khác là HLV Vũ Hồng Việt - nhà cầm quân từng cùng CLB Nam Định gặt hái nhiều thành công.

HLV Vũ Hồng Việt lần đầu dẫn dắt Nam Định vào tháng 8/2022. Ông nhận nhiệm vụ khi đội bóng đang đứng thứ 12 trong tổng số 13 CLB tham dự V-League, sau 13 vòng đấu. Nhà cầm quân sinh năm 1979 sau đó giúp đội bóng thành Nam trụ hạng thành công trước một vòng đấu.

HLV Vũ Hồng Việt sau đó cùng Nam Định trải qua giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB. Ông giúp đội vô địch V-League 2023-2024, giành Siêu Cúp 2024. Tới mùa giải 2024-2025, nhà cầm quân sinh năm 1979 tiếp tục cùng Nam Định bảo vệ thành công chức vô địch V-League dù tổn thất lớn về lực lượng khi hai trụ cột Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn chấn thương nặng khi lên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Ông Vũ Hồng Việt cũng giúp CLB Nam Định lọt vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two, giành vé dự Cúp CLB Đông Nam Á. HLV Vũ Hồng Việt xin nghỉ vào 24/10/2025, sau khi đội thua trên sân của Gamba Osaka tại AFC Champions League Two 2025-2026.