Lộ diện những ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải golf Sony Open 2026

Mùa thi đấu mới của PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá nhất dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt) trong năm 2026, sẽ bắt đầu bằng Sony Open.

Tay golf người Nhật Bản Hideki Matsuyama là ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay (Ảnh: Getty).

Giải đấu này dự kiến sẽ diễn ra trên sân Waielae Country Club, tại Honolulu (Hawaii, Mỹ), bắt đầu từ ngày 15/1.

Những golfer được đánh giá cao nhất tại Sony Open năm nay có thể kể đến Collin Morikawa (Mỹ), Hideki Matsuyama (Nhật Bản), J.J Spaun (Mỹ), Russell Henley (Mỹ), Ben Griffin (Mỹ)…

Hiện tại, tỷ lệ đặt cược cho ngôi vô địch của từng golfer cũng đã được xác định. Trong đó, Russell Henley dẫn đầu với tỷ lệ "+1.200" (đặt 100 USD sẽ thắng 1.200 USD nếu Russell Henley vô địch).

Tiếp theo là Ben Griffin với tỷ lệ +1.400. Đồng hạng ba là 4 golfer gồm tay golf từng hai lần giành huy chương đồng Olympic Hideki Matsuyama, Colli Morikara, Robert MacIntyre (Scotland) và J.J Spaun. Mỗi người trong số họ có tỷ lệ cược +2.000.

Tỷ lệ này chính là sự thể hiện mức độ tin tưởng mà giới chuyên môn và người hâm mộ dành cho các tay golf tại giải.