Huyền thoại Tiger Woods hé lộ dấu hiệu Brooks Koepka trở lại với PGA Tour

Cách đây ít tuần, Brooks Koepka tuyên bố anh rời hệ thống giải LIV Golf (hệ thống các giải golf được sáng lập bởi các tỷ phú Saudi Arabia). Cho đến nay, đã có dấu hiệu cho thấy cựu số một thế giới sẽ trở lại với PGA Tour (hệ thống các giải golf được điều hành bởi người Mỹ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt).

Brooks Koepka sẽ tham dự các giải Farmers Insurance Open và WM Phoenix Open trong năm nay (Ảnh: Getty).

Tiger Woods hé lộ điều quan trọng về Brooks Koepka: “Anh ấy đã cam kết sẽ tham dự Farmers Insurance Open và WM Phoenix Open. Sự có mặt của Brooks Koepka sẽ giúp thu hút các golfer mạnh khác dự các giải đấu nói trên”.

Farmers Insurance Open và WM Phoenix Open là những giải đấu thuộc hệ thống PGA Tour. Việc Brooks Koepka thi đấu ở những giải này, có thể mở ra triển vọng anh tham dự nhiều giải đấu hơn, thuộc hệ thống PGA Tour.

PGA Tour có quy định, các golfer đang thi đấu tại LIV Golf không được thi đấu song song ở PGA Tour. Hiện tại, Brooks Koepka đã rời khỏi LIV Golf, nên anh đủ điều kiện thi đấu trở lại tại PGA tour.

Điều đáng chú ý, Brooks Koepka từng đặt ra mục tiêu vượt thành tích giành 15 danh hiệu major (tương tự như tính chất của các giải Grand Slam trong môn quần vợt) của Tiger Woods. Bản thân Brooks Koepka hiện sở hữu 5 danh hiệu major.