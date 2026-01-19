Các tay golf kiếm được bao nhiêu tiền thưởng từ giải Sony Open 2026?

Với ngôi vô địch ở giải đấu vừa kết thúc, Chris Gotterup nhận được 1,638 triệu USD (hơn 43 tỷ đồng). Trong khi đó, người về nhì là Ryan Gerard (Mỹ) nhận được 991.900 USD (hơn 26 tỷ đồng).

Chris Gotterup vô địch Sony Open 2026 (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, golfer đứng từ vị trí thứ 3 là Patrick Rodgers (Mỹ) nhận được 627.900 USD (khoảng 16,5 tỷ đồng) tiền thưởng.

Hai golfer đứng vị trí T4 (đồng hạng 4), gồm Jacob Bridgeman (Mỹ) và Robert MacIntyre (Scotland), mỗi người nhận được 409.500 USD (hơn 10,7 tỷ đồng) tiền thưởng.

Giải năm nay không có sự xuất hiện của số một thế giới, đồng thời là đương kim vô địch Olympic Scottie Scheffler (Mỹ).

Còn người từng giành huy chương đồng Olympic Paris (Pháp) 2024 Hideki Matsuyama (Nhật Bản) chỉ về vị trí T13. Tay golf người Nhật Bản nhận được 163.041 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng) nhờ thành tích này.

Sony Open là một trong những giải đấu khởi đầu mùa giải mới trên PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt), trong năm 2026.