Các tay golf hàng đầu tham dự giải The American Express 2026

Giải đấu này diễn ra từ ngày 22/1 đến 25/1 (theo giờ Mỹ), trên sân Pete Dye Stadium Course, tại La Quinta (Carlifornia, Mỹ).

Số một thế giới Scottie Scheffler là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch (Ảnh: Getty).

Hàng loạt các golfer mạnh xuất hiện tại giải, đáng chú ý nhất phải kể đến số một thế giới, đồng thời là nhà vô địch Olympic Paris (Pháp) 2024 Scottie Scheffler (Mỹ).

Ngoài ra, giải có sự tham dự của nhà vô địch Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 Xander Schauffele (Mỹ), huy chương đồng hai kỳ Olympic gần nhất Hideki Matsuyama (Nhật Bản), Patrick Cantlay (Mỹ), Jason Day (Australia)…

Chưa hết, The American Express 2026 chính thức tái hợp cựu số một thế giới Brooks Koepka, sau vài năm vắng bóng.

Cựu số một thế giới Brooks Koepka trở lại với giải đấu (Ảnh: Getty).

Tay golf người Mỹ chuyển sang thi đấu trên hệ thống LIV Golf (do các tỷ phú Saudi Arabia sáng lập), vốn đối lập với hệ thống PGA Tour, nên anh bị cấm thi đấu trên PGA Tour trong vài năm trở lại đây.

The American Express là giải đấu thuộc hệ thống PGA Tour (hệ thống các giải đấu golf hàng đầu, tương đương với tính chất của các giải Master trong môn quần vợt), do đó Brooks Koepka không được thi đấu ở The American Express, trong thời gian anh vẫn đầu quân cho LIV Golf vài năm qua.

Brooks Koepka là đối thủ lớn nhất của tay golf số một thế giới Scottie Scheffler ở thời điểm hiện tại.