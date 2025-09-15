Scottie Scheffler vô địch giải golf Procore Championship 2025

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng sáng nay, Scottie Scheffler (Mỹ) giành tổng điểm -19 gậy, giành ngôi vô địch Procore Championship 2025.

Scottie Scheffler vô địch giải Procore Championship 2025 (Ảnh: Getty).

Về thứ nhì và thứ ba lần lượt là các golfer Benjamin Griffin (Mỹ), với tổng điểm -18 gậy và Lanto Griffin (Mỹ) , với tổng điểm -17 gậy.

Trong khi đó, một ứng cử viên khác trước khi giải khởi tranh là J.J. Spaun (Mỹ) đạt tổng điểm -15 gậy, đứng hạng 6. Còn Sam Burns (Mỹ) đạt tổng điểm -10 gậy, xếp vị trí T13 (đồng hạng 13).

Ở chiều ngược lại, tay golf từng vô địch FedEx Cup play-off Patrick Cantlay (Mỹ) chỉ đứng vị trí T30, với tổng điểm -7 gậy.

Cùng chung cảnh thi đấu không tốt giống Patrick Cantlay, có cựu số hai thế giới Collin Morikawa (Mỹ). Anh chỉ đạt tổng điểm -5 gậy, xếp vị trí T43, ngang với Harris English (Mỹ).

Với Scottie Scheffler, việc anh thi đấu tốt tại Procore Championship là sự chuẩn bị tốt của golfer này, trước thềm giải golf đồng đội hàng đầu thế giới Ryder Cup 2025, giải đấu sẽ khai diễn cuối tháng 9. Scottie Scheffler là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Mỹ tại Ryder Cup năm nay.