Scottie Scheffler vô địch giải golf BMW Championship 2025

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng rạng sáng nay (18/8, theo giờ Việt Nam), Scottie Scheffler giành tổng điểm -15 gậy, giành ngôi vô địch.

Scottie Scheffler vô địch BMW Championship 2025 (Ảnh: Getty).

Đứng thứ hai sau tay golf người Mỹ là Robert MacIntyre (Scotland), với tổng điểm -13 gậy. Về thứ 3 là Maverick McNealy (Mỹ), người có tổng điểm -11 gậy.

Trong khi đó, hai golfer gồm Sam Burns (Mỹ) và Tommy Fleetwood (Anh) mỗi người giành tổng điểm -10 gậy, xếp vị trí T4 (đồng hạng 4).

Trong danh sách các golfer xếp ở nhóm trên của BMW Championship 2025, có số hai thế giới Rory McIlroy (Bắc Ireland), ở vị trí T12 (tổng điểm -3 gậy), cựu số hai thế giới Viktor Hovland (Na Uy), ở vị trí T7 (tổng điểm -7 gậy)…

Những tay golf này sẽ cùng với Scottie Scheffler, hiện diện tại Tour Championship cuối tuần này. Tour Championship là giải đấu cuối cùng trong chuỗi 3 giải thuộc FedEx Cup play-off 2025, kết thúc mùa giải trên PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt).

Với riêng Scottie Scheffler, ngôi vô địch BMW Championship thể hiện anh đang đạt phong độ cao, tiếp tục chứng minh anh vẫn là ứng cử viên vô địch hàng đầu cho Tour Championship và mùa giải golf 2024-2025.