Tommy Fleetwood vô địch giải golf Tour Championship 2025

Kết thúc ngày thi đấu chung kết sáng nay, Tommy Fleetwood giành tổng điểm -18 gậy.

Tommy Fleetwood vô địch Tour Championship, vô địch FedEx Cup play-off 2025 (Ảnh: Getty).

Thành tích này giúp tay golf người Anh vô địch Tour Championship 2025, đứng đầu chuỗi FedEx Cup play-off, đồng thời trở thành nhà vô địch của mùa giải 2024-2025, trên PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt).

Đứng vị trí T2 (đồng hạng nhì) là hai golfer người Mỹ Patrick Cantlay và Russell Henley. Trong đó, Patrick Cantlay là nhà vô địch của giải đấu này năm 2021.

Cái tên rất đáng chú ý của Tour Championship 2025 là số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ) đứng vị trí T4, với thành tích -14 gậy. Đây là thành tích ngang với Corey Conners (Canada) và Cameron Young (Mỹ).

Ngôi vô địch vừa giành được giúp tay golf người Anh nhận 10 triệu USD tiền thưởng (Ảnh: Getty).

Ở chiều ngược lại, số hai thế giới Rory McIlroy (Bắc Ireland) lại thi đấu không tốt. Anh chỉ giành tổng điểm -6 gậy, xếp vị trí T23.

Dù sao, thành tích của Rory McIlroy vẫn đỡ hơn so với người hai lần liên tiếp giành huy chương đồng (HCĐ) Olympic Hideki Matsuyama (Nhật Bản). Golfer này giành tổng điểm +3 gậy, hạng 29, tức xếp áp chót bảng xếp hạng.

Ngôi vô địch Tour Championship năm nay mang về cho Tommy Fleetwood số tiền thưởng 10 triệu USD (hơn 263 tỷ đồng). Trong khi đó, những người đứng vị trí T2 gồm Patrick Cantlay và Russell Henley mỗi người nhận 4,3525 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng).

Còn các golfer ở vị trí T3, gồm Scottie Scheffler, Corey Conners và Cameron Young, mỗi người nhận khoảng 2,617 triệu USD (khoảng 69 tỷ đồng).