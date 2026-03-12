Báo Indonesia đánh giá cao 3 thủ môn Việt kiều của đội tuyển Việt Nam

Tờ Bola Sport chiều 11/3 cho biết: “Có ít nhất 4 CLB thông báo danh sách cầu thủ được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik lần này có đến 3 thủ môn Việt kiều”.

Thủ môn Lê Giang Patrik sẽ có lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tháng 3? (Ảnh: CLB CA TPHCM).

“Trong số các thủ môn này, có tân binh Việt kiều sinh ra ở Slovakia. Thủ môn Lê Giang Patrik lần đầu được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, sau khi anh được nhập tịch Việt Nam hồi tháng 1”, Bola Sport viết thêm.

Để chuẩn bị cho các trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và cho trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia (31/3), đội tuyển Việt Nam còn có thêm hai thủ môn Việt kiều nữa, không tính thủ môn Lê Giang Patrik. Đó là các thủ thành Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm.

Tờ Bola Sport của Indonesia chia sẻ: “Ngoài thủ môn Lê Giang Patrik, đội tuyển Việt Nam trước khi thi đấu với đội tuyển Malaysia, còn có hai thủ môn khác, cũng là những Việt kiều, gồm Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm”.

Đặng Văn Lâm là cái tên khác được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Sự xuất hiện của thủ thành Lê Giang Patrik được dự đoán sẽ tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí thủ môn ở đội tuyển Việt Nam.

Riêng thủ thành Lê Giang Patrik đang khoác áo CLB Công an (CA) TPHCM, anh cao 1m88. Thủ thành này được nhập quốc tịch Việt Nam nhờ mang dòng máu Việt từ cha mình”, vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của xứ sở vạn đảo.

Điều đáng chú ý, hai thủ thành Việt kiều còn lại của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung trong tháng 3, có thể hình tốt không kém thủ môn Lê Giang Patrik. Cụ thể, thủ môn Nguyễn Filip cao 1m92, còn thủ môn Đặng Văn Lâm cao 1m88.

Hai thủ môn còn lại có thể xuất hiện ở đợt tập trung tháng 3 của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Đình Triệu (CLB Hải Phòng) và Trần Trung Kiên (HAGL). Trong số đó, Đình Triệu là thủ môn hay nhất AFF Cup 2024, còn Trần Trung Kiên là thủ môn số một của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung sau vòng 16 V-League (ngày 15/3). Ngày 26/3, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ có trận đấu giao hữu với Bangladesh, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Sau đó, ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).