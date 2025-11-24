Ronaldo tung người móc bóng đẳng cấp, Al Nassr giành chiến thắng

Phút 90+6, Ronaldo đón đường treo bóng từ cánh phải của Nawaf Boushal. Vì bóng đi sửa lưng, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã dứt điểm bằng một cú tung người vô lê, đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Al Khaleej bất cứ cơ hội cản phá nào.

Đây là bàn thắng thứ 954 trong sự nghiệp của Ronaldo và nó được thực hiện theo cách không thể ấn tượng hơn. Ở ngoài khu kỹ thuật, nhiều đồng đội của Al Nassr đã phải ôm đầu, tỏ rõ sự bất ngờ và thán phục trước pha xử lý ở đẳng cấp cao nhất của siêu sao sinh năm 1985.

Bàn thắng của CR7 ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội, nơi người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự thán phục và dự đoán Ronaldo sẽ là chủ nhân sáng giá của giải thưởng Puskas vào năm tới.

Ronaldo ngả người móc bóng thành bàn thắng (Ảnh: Getty).

Sau khi ghi bàn, siêu sao 40 tuổi đã chạy về góc sân, thực hiện cú nhảy xoay đặc trưng để ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 4-1. Đây là lần thứ tư Ronaldo ghi bàn theo kiểu móc bóng ngược trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Theo thống kê, trước đó Ronaldo đã có hai lần lập công tương tự cho Đội tuyển Bồ Đào Nha và một tuyệt phẩm kinh điển cho Real Madrid.

Tuyệt phẩm kinh điển nhất trong sự nghiệp của anh vẫn là cú móc bóng vào lưới Juventus ở tứ kết Champions League năm 2018, nhờ vào tầm quan trọng của trận đấu và độ cao đáng kinh ngạc từ cú tung người. Tuy nhiên, bàn thắng mới nhất này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Ronaldo vẫn là một tài năng vượt qua giới hạn của thời gian.

Ngoài khoảnh khắc tỏa sáng của Ronaldo, các bàn thắng từ Joao Felix, Wesley và Sadio Mane đã góp phần giúp Al Nassr giành chiến thắng đậm 4-1 trên sân nhà.

Đoàn quân HLV Jorge Jesus đang thể hiện phong độ hủy diệt, giành trọn vẹn 27 điểm sau 9 trận đã đấu, tạo khoảng cách 4 điểm so với đội đứng thứ 2, Al Hilal ở Saudi Pro League.