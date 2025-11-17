C.Ronaldo và Messi có cơ hội lớn lập kỷ lục khó phá vỡ ở World Cup

Trong trận đấu ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu vào tối 16/11, Bồ Đào Nha đã xuất sắc vùi dập Armenia với tỷ số 9-1 trên sân nhà Dragao. Đây là trận đấu mà C.Ronaldo không ra sân vì án treo giò nhưng Bồ Đào Nha đã thi đấu vô cùng ấn tượng. Bruno Fernandes và Joao Neves là những người hùng của “Selecao châu Âu” khi mỗi người đóng góp cú hat-trick.

C.Ronaldo đứng trước cơ hội lớn tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha chính thức giành vé tham dự World Cup 2026 khi đứng đầu bảng F với 13 điểm. Điều đó có nghĩa rằng, C.Ronaldo có cơ hội hoàn thành tâm nguyện thi đấu ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Sau khi Bồ Đào Nha giành vé tham dự World Cup 2026, C.Ronaldo đã gửi thông điệp trên trang cá nhân: “Chúng ta đã có mặt ở World Cup rồi. Tiến lên! Bồ Đào Nha”.

Nếu không gặp sự cố nào xảy ra vào tháng 6 năm sau, C.Ronaldo sẽ đi vào lịch sử khi góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Trước đó, siêu sao số 7 từng tham dự World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

Điều đáng nói, Messi cũng đứng trước cơ hội làm nên lịch sử giống như C.Ronaldo khi đội tuyển Argentina đã có vé tham dự World Cup. El Pulga cũng góp mặt ở World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Trong đó, siêu sao số 10 đã giúp đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup 2022.

Messi đứng trước cơ hội làm được điều tương tự như C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Trước đó, Messi và C.Ronaldo cùng chia sẻ kỷ lục với hàng loạt cầu thủ có 5 lần tham dự World Cup là Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Rafa Marquez và Andres Guardado.

Kỷ lục 6 lần tham dự World Cup rất khó bị phá vỡ. Bởi nó yêu cầu các cầu thủ cần phải thi đấu chuyên nghiệp và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ít nhất 20 năm. Đồng thời, đội tuyển ấy cần phải đảm bảo có thể góp mặt ở liên tục 6 kỳ World Cup.

Hai siêu sao hàng đầu thế giới đều xác nhận kỳ World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Vì thế, họ đặt quyết tâm tỏa sáng rực rỡ ở giải đấu này. Đặc biệt, CR7 rất muốn khép lại sự nghiệp bằng chức vô địch World Cup để hoàn hảo giống như Messi.