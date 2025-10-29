Ronaldo mờ nhạt, Al Nassr tan mộng vô địch Cúp Nhà vua Saudi Arabia

Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể phá vỡ "dớp" không danh hiệu kể từ khi chuyển đến Saudi Arabia, khi Al Nassr của anh vừa bị loại khỏi vòng 1/8 Cúp Nhà vua Saudi Arabia. Đây là cơ hội mới nhất bị bỏ lỡ để siêu sao người Bồ Đào Nha giành được danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng chủ quản.

Trong trận đấu diễn ra trên sân nhà của Al Nassr, Al Ittihad đã đánh bại Ronaldo và các đồng đội với tỷ số 2-1, dù phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai. Ronaldo đã có một đêm thi đấu mờ nhạt, trong khi người đồng đội cũ tại Real Madrid, Karim Benzema, lại là người tỏa sáng rực rỡ. Tiền đạo người Pháp mở tỷ số ở phút 15. Dù Al Nassr gỡ hòa nhờ công của Angelo Gabriel, nhưng cựu cầu thủ Lyon, Houssem Aouar, đã ghi bàn thắng quyết định vào cuối hiệp một.

Ronaldo mờ nhạt trong thất bại của Al Nassr (Ảnh: Getty).

Mặc dù có lợi thế hơn người trong hiệp hai, hàng tấn công gồm Ronaldo, Kingsley Coman, Joao Felix và Sadio Mana vẫn không thể lội ngược dòng. Đây lại là một thất bại đau lòng nữa của Ronaldo tại Al Nassr. Bất chấp những thành tích cá nhân ấn tượng, quãng thời gian của anh tại Saudi Arabia vẫn tiếp tục bị hoen ố bởi cơn hạn hán danh hiệu kéo dài hơn ba năm.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr vào đầu năm 2023, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tham gia 13 giải đấu chính thức nhưng chưa thể đưa câu lạc bộ đến vinh quang. Al Nassr về nhì tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Saudi Arabia ở cả hai mùa giải 2022-23 và 2023-24, không thể chấm dứt sự thống trị của Al Hilal và Al Ittihad. Mùa giải trước, Al Nassr chỉ giành được vị trí thứ ba.

Ronaldo đã hai lần tham dự Giải vô địch các câu lạc bộ châu Á, và lần vào đến bán kết mùa giải trước là thành tích tốt nhất của anh và Al Nassr tại giải đấu này. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã thua cả ba trận chung kết anh từng tham dự cùng Al Nassr, bao gồm Cúp Nhà vua 2024 và hai trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia liên tiếp vào các năm 2024 và 2025.

Al Nassr đã vô địch Cúp các câu lạc bộ vô địch Ả Rập năm 2023, nhưng giải đấu này không được FIFA công nhận là giải đấu chính thức.

Do Al Nassr không đủ điều kiện tham dự Giải vô địch các câu lạc bộ châu Á 2025-26, Giải vô địch chuyên nghiệp Saudi Arabia là danh hiệu duy nhất còn lại mà Ronaldo có thể nâng cao trong mùa giải này. Tuy nhiên, họ đang đi đúng hướng. Sau 6 trận đấu, Al Nassr có thành tích hoàn hảo và đang dẫn đầu bảng xếp hạng với ba điểm nhiều hơn đội xếp sau.

Ronaldo đã đóng góp 6 bàn thắng và một pha kiến tạo cho đến nay. Tổng cộng, đội đã ghi được 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới hai bàn. Nếu Al Nassr tiếp tục phát huy thành công khởi đầu tuyệt vời của mình, thì Ronaldo sẽ có cơ hội lớn để cuối cùng cũng có được danh hiệu ở cấp câu lạc bộ lần đầu tiên kể từ thời còn ở Juventus.