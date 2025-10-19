Ronaldo đá hỏng phạt đền, chuộc lỗi bằng siêu phẩm tuyệt đẹp

Phút 59, Al Nassr được hưởng phạt đền sau khi cầu thủ đội khách Al Fateh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Như thường lệ, Ronaldo là người bước lên chấm 11m.

Tuy nhiên, pha dứt điểm vào góc phải của anh đã bị thủ thành Amin Al Bukhari đoán được hướng để bay người cản phá và khiến CR7 phải ôm mặt tiếc nuối.

Ronaldo ném áo ăn mừng sau siêu phẩm ở phút 60 (Ảnh: Al Nassr).

Nhưng chỉ một phút sau, tiền đạo 40 tuổi đã chuộc lỗi bằng siêu phẩm sút xa tuyệt đẹp cho đội nhà. Nhận bóng chếch bên trái, Ronaldo đảo chân, đẩy bóng một nhịp rồi sút căng đưa bóng về góc xa tầm cao vào lưới. Thủ môn Al Bukhari bay người hết tầm với, vẫn không thể cứu thua.

Bàn thắng này khiến Ronaldo phấn khích tột độ khi ném áo ăn mừng và phải nhận thẻ vàng sau đó. Sự phấn khích của Ronaldo là điều dễ hiểu khi bàn thắng này giúp Al Nassr vượt lên dẫn trước đội khách với tỷ số 2-1 (trước đó Joao Felix mở tỷ số ở phút thứ 13 và Bendebka gỡ hòa 1-1 ở phút 54).

Ronaldo đập tay ăn mừng khi góp công bằng 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr (Ảnh: Getty).

Đến phút 68, Ronaldo lại ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Joao Felix độc diễn ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Vài phút sau, Kingsley Coman ghi bàn thắng thứ tư cho đội chủ nhà khi anh sút tung lưới đối phương sau đường chuyền của Angelo Gabriel.

Joao Felix đã tỏa sáng rực rỡ khi sớm hoàn tất cú hat-trick thứ hai của mình trong mùa giải 2025-26 với pha đá bồi sau cú dứt điểm trước đó của Sadio Mane trong vòng cấm bị phá ra.

Chiến thắng đậm 5-1 giúp Al Nassr giữ vững đỉnh bảng với 15 điểm tuyệt đối. Họ đã tạo cách biệt lần lượt 4 và 5 điểm với Al Hilal và Al Ittihad.