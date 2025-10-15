Ronaldo bỏ xa Messi, lập kỷ lục mới ở vòng loại World Cup

Mặc dù Ronaldo lập cú đúp nhưng Bồ Đào Nha chỉ có được một trận hoà với Hungary khiến "Selecao châu Âu" vẫn chưa thể giành vé sớm dự World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau.

Dù vậy Ronaldo đã lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử vòng loại World Cup với 41 bàn thắng sau 50 lần ra sân.

Ronaldo ăn mừng sau khi lập cú đúp cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận hoà 2-2 với Hungary (Ảnh: Getty).

Trước trận đấu với Hungary, tiền đạo 40 tuổi đã ngang bằng thành tích với cựu tiền đạo người Guatemala Carlos Ruiz với 39 bàn thắng, trước khi lập cú đúp mới nhất cho Bồ Đào Nha.

Thành tích này cũng giúp anh nới rộng khoảng cách với Lionel Messi, người đã ghi được 36 bàn thắng trong 72 lần ra sân ở vòng loại World Cup.

Trong khi đó, Ronaldo hiện đã có 143 bàn thắng trong 225 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, kể từ lần đầu ra mắt ở tuổi 18 vào năm 2003. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup vào năm 2004 trong chiến thắng 2-0 trước Latvia.

Số bàn thắng ở vòng loại World Cup của Ronaldo vẫn còn khả năng gia tăng khi Ronaldo vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Roberto Martinez ở đội tuyển quốc gia.

Bồ Đào Nha đang hơn Hungary và Armenia 5 điểm ở vị trí đầu bảng khi chỉ còn hai trận đấu nữa là kết thúc. Điều này có nghĩa là một chiến thắng trước Ireland trên sân khách hoặc Armenia trên sân nhà sẽ đảm bảo cho thầy trò HLV Roberto Martinez một suất tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh vào năm sau.

Đây sẽ là vòng chung kết World Cup thứ 6 của Ronaldo, sau lần đầu tiên anh tham dự vào năm 2006. Cho đến nay, CR7 đã ghi được 8 bàn thắng trong 22 lần ra sân tại giải đấu, với thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha là vị trí thứ 4 cách đây 19 năm.

Cả Ronaldo và Messi đều có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt tại 6 kỳ World Cup khác nhau. Cặp đôi này (những người đã giành được tổng cộng 13 Quả bóng vàng) sẽ lần lượt 41 và 39 tuổi nếu có mặt tại World Cup 2026.