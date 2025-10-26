C.Ronaldo cán mốc rất khó phá vỡ trong lịch sử bóng đá

Đêm qua, Al Nassr đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Al Hazm ở vòng 6 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Trong đó, C.Ronaldo đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Nassr trong trận đấu này.

C.Ronaldo cán mốc 950 bàn thắng trong sự nghiệp (Ảnh: Goal).

Với chiến thắng này, Al Nassr tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng khi toàn thắng trong cả 6 trận đấu. C.Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá cán mốc 950 bàn thắng trong sự nghiệp (chỉ tính các trận đấu chính thức).

Cụ thể, C.Ronaldo đã ghi 5 bàn trong màu áo Sporting Lisbon. Trong hai giai đoạn gắn bó với Man Utd, anh đã có 145 pha lập công. Giai đoạn khoác áo Real Madrid chứng kiến sự thăng hoa tột độ của CR7 khi đóng góp 450 bàn thắng. Tiền đạo này cũng có 101 bàn ở Juventus và 106 bàn ở Al Nassr. Trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, CR7 đã có 143 bàn thắng.

Thành tích phi thường của C.Ronaldo đến chỉ một ngày sau khi Lionel Messi vượt qua cột mốc 890 bàn thắng, vốn từng là kỷ lục do CR7 nắm giữ lâu năm. Tuy nhiên, El Pulga là cầu thủ trẻ nhất cán cột mốc bàn thắng này khi 38 tuổi 112 ngày (còn CR7 cán mốc 890 bàn khi ngoài 39 tuổi). Tiền đạo người Argentina lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Nashville tại giải MLS, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 891.

C.Ronaldo cũng là người duy nhất ghi ít nhất 100 bàn ở 5 đội bóng khác nhau (Ảnh: Goal).

Hiện tại, C.Ronaldo bỏ xa Messi tới 59 bàn. El Pulga gần như là cầu thủ duy nhất cho tới thời điểm này có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn của CR7 nhưng vấn đề cũng không đơn giản khi Messi đã bước sang tuổi 38.

Thêm vào đó, C.Ronaldo còn là cầu thủ duy nhất ghi hơn 100 bàn ở ít nhất 5 đội bóng khác nhau, một kỷ lục gần như không thể chạm tới. Dù đã qua tuổi 40 nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Ở mùa giải năm nay, anh đã có 6 bàn và giúp Al Nassr toàn thắng cả 6 trận từ đầu mùa.

Siêu sao 40 tuổi chỉ còn cách 50 bàn, so với cột mốc 1.000 bàn mà anh hướng tới. Điều này có thể xảy ra ngay trong năm 2026, nếu anh duy trì được phong độ hiện tại.