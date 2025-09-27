Ronaldo và Mane tỏa sáng giúp Al Nassr vươn lên ngôi đầu bảng

Hành quân đến sân của đội bóng mạnh Al Ittihad, Al Nassr đặt quyết tâm giành chiến thắng. Ba ngôi sao tấn công là Mane, Ronaldo, Joao Felix đá chính ngay từ đầu. Cả hai đội đều toàn thắng ở 3 trận đầu mùa giải năm nay.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên rất cao. Phút thứ 9, Al Nassr bất ngờ có bàn mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh phải của Coman, Mane thực hiện pha vô lê đẳng cấp tung lưới Al Ittihad.

Ronaldo tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr (Ảnh: ANFC).

Al Nassr thi đấu tự tin hơn hẳn, họ kiểm soát thế trận và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Đến phút 35, Mane có pha kiến tạo chuẩn xác để Ronaldo băng vào đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0, đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Đây là bàn thắng thứ 946 của Ronaldo ở trận thứ 1.289 trong sự nghiệp. Anh đang tiến gần mốc 950 bàn và 1.300 trận đấu. Ronaldo cũng đã ghi bàn thứ 6, trong 8 trận gặp Al Ittihad. Với một CLB lớn khác ở Saudi League là Al Hilal, CR7 đã ghi 5 bàn trong 9 trận.

Sang hiệp 2, Al Ittihad nỗ lực vùng lên nhằm tìm bàn rút ngắn cách biệt. Dù vậy, Benzema và đồng đội không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm trước hàng thủ thi đấu quyết tâm của Al Nassr.

Hàng công Al Nassr với ba ngôi sao Ronaldo, Felix, Mane luôn thường trực mang tới mối nguy cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, CR7 cũng có nhiều pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Kết thúc 90 phút, Al Nassr giành chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm/4 trận và duy trì mạch toàn thắng ở Saudi Pro League.

Đội hình thi đấu

Al Ittihad: Rajkovic, Al Jelidan (Sharahili 77'), Al Mousa, Danilo Pereira, Faguihi (Al-Oboud 61'), Kante, Aouar (Al-Ghamdi 45'), Fabinho, Moussa Diaby, Benzema, Bergwijn

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Yahya (Ghareeb 90'), Coman (Alganham 86'), Brozovic, Al Khaibari (Al Hassan 90'), Mane, Ronaldo (Al Amri 90'), Joao Felix.

Bàn thắng: Mane (9'), Ronaldo (35').