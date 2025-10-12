Ronaldo đá hỏng 11m ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italy thắng ấn tượng

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 12/10 (Ảnh: UEFA).

Tiếp đón Ireland trên sân nhà, Bồ Đào Nha được đánh giá vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Roberto Martinez vẫn phải đợi đến phút 90+2 mới có thể chọc thủng lưới đội khách.

Ronaldo tiếc nuối khi không thể chiến thắng thủ thành Kelleher từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0, Ruben Neves đã tỏa sáng đúng lúc. Anh đón đường tạt bóng chuẩn xác của Trincao và tung cú đánh đầu cận thành mang về chiến thắng quý giá 1-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trước đó, Bồ Đào Nha có cơ hội mở tỷ số trận đấu ở phút 73 khi Dara O’Shea để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, tiền đạo Cristiano Ronaldo lại không thể đánh bại thủ môn Kelleher từ chấm 11m.

Giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu, Bồ Đào Nha duy trì mạch toàn thắng sau 3 lượt trận, đứng đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối và tạm nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Hungary lên thành 5 điểm.

Bảng xếp hạng bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Trái ngược với thế trận bế tắc của các cầu thủ Bồ Đào Nha. Ở cặp đấu cùng giờ, Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh vượt trội trước Georgia bằng chiến thắng cách biệt 2-0.

Hai bàn thắng của Yeremy Pino phút 24 và Mikel Oyarzabal phút 64 đã giúp La Roja duy trì mạch toàn thắng. Chiến thắng này không chỉ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng mà còn giúp Tây Ban Nha tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình giành vé đến Bắc Mỹ tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tiền đạo Yeremy Jesus Pino (bên trái) ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Dù không có sự phục vụ của hai tài năng trẻ hàng đầu là Lamine Yamal và Nico Williams, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn chứng minh được chiều sâu đội hình đáng nể. Tây Ban Nha thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội và khẳng định sức mạnh tuyệt đối.

La Roja sẽ tiếp tục chiến dịch vòng loại World Cup 2026 vào ngày 14/10 bằng cuộc tiếp đón Bulgaria trên sân nhà ở Valladolid.

Bảng xếp hạng bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Dưới thời HLV Gennaro Gattuso, Italy thăng hoa với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Italy có khởi đầu thuận lợi khi Moise Kean ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 4. Thế trận trở nên kịch tính khi tiền đạo Retegui bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 30. May mắn thay, chỉ 8 phút sau, Retegui đã nhanh chóng lập công để bù đắp sai lầm, mang về bàn gia tăng cách biệt quan trọng cho đội khách.

Italy nối dài chuỗi 4 chiến thắng tại vòng loại World Cup 2026 dưới thời HLV Gennaro Gattuso (Ảnh: Getty).

Đoàn quân HLV Gattuso có bàn thắng thứ ba ở phút 74 do công của Esposito. Trong khi ở bên kia chiến tuyến, Estonia chỉ có bàn danh dự ở phút 76 với pha lập công của Sappinen.

Giành chiến thắng 3-1, Azzurri tiếp tục bám sát Na Uy trong cuộc đua có được tấm vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup 2026 vào mùa hè năm sau.