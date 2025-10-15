Ronaldo tỏa sáng ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha thắng đậm, Anh đoạt vé World Cup

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 15/10 (Ảnh: UEFA).

Ở trận đấu trên sân Jose Alvalade (Bồ Đào Nha), Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đã cống hiến cho khán giả nhà màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, bất ngờ xảy ra khi đội khách Hungary là những người ăn mừng trước.

Ronaldo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ hai, giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước (Ảnh: Getty).

Phút thứ 8, từ tình huống phạt góc, Szalai đã bật cao đánh đầu mở tỷ số, khiến Bồ Đào Nha bị dồn vào thế rượt đuổi. Tuy nhiên, bàn thua sớm không làm thầy trò HLV Roberto Martinez cảm thấy nao núng. Phút 22, Ronaldo đã khiến toàn bộ cầu trường sân Jose Alvalade phải hô vang tên mình khi anh quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, phút 45+3, Bồ Đào Nha đã hoàn tất màn lộn ngược dòng. Từ quả tạt của Nuno Mendes, hàng thủ Hungary đã bó tay trước pha dứt điểm của Ronaldo, siêu sao 40 tuổi hoàn tất cú đúp và đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp diễn và hàng phòng ngự Bồ Đào Nha đã thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số 2-1 đến phút 90. Tưởng chừng đội chủ nhà đã nắm chắc chiến thắng trong tay, thì bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 90+1.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha dường như đã bỏ quên Szoboszlai trong tình huống Hungary phản công. Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool như từ dưới đất chui lên, lạnh lùng ấn định kết quả hòa 2-2 sau pha "dọn cỗ" của Daniel Lukacs.

Nhận kết quả hòa 2-2, Bồ Đào Nha đứt chuỗi 4 trận toàn thắng nhưng vẫn dẫn đầu bảng F tại vòng loại World Cup 2026 với 10 điểm, còn Hungary xếp sau với 5 điểm ít hơn.

Bảng xếp hạng bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha tiếp đón Bulgaria trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng E ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. HLV De La Fuente đã tung ra đội hình chất lượng với sự tỏa sáng của tiền vệ Mikel Merino và Mikel Oyarzabal.

Merino là người khởi xướng cho trận đấu hoàn hảo của Tây Ban Nha bằng một pha đánh đầu chính xác ở phút 35. Sau đó, cũng chính anh là người giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt ở phút 57 và đáng chú ý, bàn thắng này cũng được ghi bằng một cú đánh đầu khác.

Merino tỏa sáng giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng quan trọng (Ảnh: Getty).

Dù đã dẫn trước hai bàn, Tây Ban Nha vẫn duy trì sức ép nghẹt thở, khiến hàng phòng ngự Bulgaria liên tiếp mắc sai lầm nghiêm trọng ở cuối trận. Đầu tiên, họ nhận "món quà" từ pha đá phản lưới nhà của Atanas Chernev ở phút 79.

Tới phút bù giờ 90+1, Martin Georgiev phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm và Oyarzabal đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho La Roja.

Giành 3 điểm trọn vẹn, đoàn quân HLV Fuente dẫn đầu bảng E với thành tích toàn thắng sau 4 trận. Xếp sau họ là Thổ Nhĩ Kỳ, đội đang có 3 chiến thắng và một thất bại. Trong khi đó, Bulgaria đứng cuối bảng với thành tích toàn thua.

Bảng xếp hạng bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Tại bảng K, sự tỏa sáng của Harry Kane đã giúp cho đội tuyển Anh chính thức có được tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau khi đánh bại Latvia 5-0. Cú đúp của Kane cùng các bàn thắng của Anthony Gordon, Eberechi Eze và bàn phản lưới của đối thủ giúp “Tam sư” ấn định chiến thắng đậm.

Harry Kane với pha ăn mừng quen thuộc sau khi ghi hai bàn thắng giúp tuyển Anh giành vé vào vòng chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của tuyển anh, ghi tổng cộng 13 bàn và không nhận bàn thua nào. Với 15 điểm tuyệt đối, không bất ngờ khi thầy trò HLV Thomas Tuchel đang dẫn đầu ở bảng đấu của mình, hơn đội xếp thứ 2 là Albania 7 điểm và vòng loại chỉ còn hai lượt trận.

Đội tuyển Anh đã chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026 với một thành tích hoàn hảo (6 trận toàn thắng), ghi tổng cộng 18 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp “Tam sư” có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.