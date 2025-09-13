Rộ tin HLV Shin Tae Yong cứu rỗi U23 Indonesia, nhận lương cao chót vót

Đội U23 Indonesia vừa gây thất vọng lớn khi dừng bước ở vòng loại giải U23 châu Á. Trong đó, họ từng gây sốc khi bị U23 Lào cầm chân với tỷ số 0-0. Sau thất bại của U23 Indonesia, HLV Gerald Vanenburg đang chịu sức ép lớn.

HLV Shin Tae Yong có thể trở lại dẫn dắt U23 Indonesia (Ảnh: PSSI).

Chiến lược gia người Hà Lan từng khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thất vọng khi mất ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á trên sân nhà. Giờ đây, ông tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ giúp U23 Indonesia giành vé dự giải U23 châu Á.

Theo nguồn tin từ báo giới Indonesia, khả năng HLV Gerald Vanenburg bị sa thải là tương đối cao. Trong đó, PSSI đang cân nhắc tới phương án đưa HLV Shin Tae Yong về dẫn dắt đội U23 nước này. Mức lương mà chiến lược gia người Hàn Quốc nhận được lên tới 1,5 triệu USD mỗi năm, không kém so với khi ông làm HLV đội tuyển quốc gia Indonesia.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi người hâm mộ Indonesia vẫn còn tiếc nuối khi HLV Shin Tae Yong bị sa thải ở đội tuyển quốc gia dù đang thành công. Họ cũng ủng hộ ông thầy người Hàn Quốc dẫn dắt đội U23 Indonesia khi từng giúp đội bóng này lọt vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Sau khi rời Indonesia, HLV Shin Tae Yong mới nhận lời dẫn dắt CLB Ulsan của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông chưa thể vực dậy đội bóng này. Ulsan đang xếp thứ 8 giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (vị trí phải dự vòng đua trụ hạng) với 34 điểm sau 28 trận, hơn đội xếp áp chót 3 điểm.

HLV Shin Tae Yong từng giúp U23 Indonesia lọt vào bán kết giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

HLV Shin Tae Yong ra mắt Ulsan với chiến thắng trước Jeju nhưng sau đó, đội bóng đã thua ba trận liên tiếp và đối diện với tình trạng nguy hiểm. Nếu không thể cải thiện tình hình, chiến lược gia sinh năm 1971 có nguy cơ bị sa thải.

Mặc dù bị sa thải đột ngột ở Indonesia nhưng HLV Shin Tae Yong vẫn giữ mối quan hệ tốt với PSSI cũng như người hâm mộ xứ Vạn đảo. Đó là yếu tố ủng hộ ông tái hợp với U23 Indonesia.