Lê Quang Liêm giành chiến thắng lịch sử tại World Cup cờ vua 2025

Tại lượt đi vòng 4 World Cup cờ vua 2025 diễn ra hôm 12/11, Lê Quang Liêm đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ nước chủ nhà Karthik Venkataraman (Ấn Độ). Chiến thắng này đưa Quang Liêm lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt tại vòng 1/8 (vòng 5) của FIDE World Cup 2025.

Lê Quang Liêm trong ván đấu với Venkataraman ở lượt về vòng 4 World Cup cờ vua tại Ấn Độ (Ảnh: FIDE).

Với số điểm Elo 2.729, Quang Liêm đã có ván đấu đầy căng thẳng với Venkataraman (Elo 2.576). Đại diện Việt Nam đã chọn khai cuộc phòng thủ Nimzo-Ấn Độ, một nước đi vững vàng, giúp anh đạt được thế cân bằng chiến lược ở trung cuộc.

Bước ngoặt của ván đấu đến khi Venkataraman mắc một chuỗi các nước đi yếu kém và Quang Liêm đã không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng tạo ra được một quân tốt thông mạnh mẽ ở cột 'a'.

Để bắt được quân tốt nguy hiểm này, kỳ thủ Venkataraman đã buộc phải đánh đổi Xe lấy Tượng. Với lợi thế hơn chất cờ đáng kể và số lượng quân tốt ngang nhau ở giai đoạn tàn cuộc, Lê Quang Liêm đã phô diễn kỹ năng chuyển hóa lợi thế xuất sắc. Anh chậm rãi, chắc chắn đẩy quân và buộc đối thủ phải đầu hàng, giành chiến thắng thuyết phục để tiến vào vòng 5.

Do hòa nhau ở lượt đi, kết quả lượt về vừa đủ giúp Quang Liêm đi tiếp mà không cần đấu tie-break (phân định thắng bại bằng cờ nhanh hay cờ chớp). Đáng chú ý, cả ba trận đấu tại World Cup cờ vua 2025, kỳ thủ 34 tuổi đều thắng ngay ở những ván cờ tiêu chuẩn.

Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý vững vàng và khả năng kiểm soát thế trận tuyệt vời của Đại kiện tướng người Việt Nam. Việc chiến thắng dứt điểm bằng cờ tiêu chuẩn không chỉ tiết kiệm sức lực mà còn khẳng định đẳng cấp chiến thuật vượt trội của Quang Liêm so với các đối thủ.

Với chiến thắng này, Lê Quang Liêm nhận được phần thưởng 25.000 USD (hơn 650 triệu đồng) từ Ban tổ chức nhờ thành tích lọt vào vòng 1/8. Đây là lần đầu Quang Liêm vào vòng 5 World Cup cờ vua. Thành tích tốt nhất trước đây của anh tại đấu trường World Cup cờ vua là vòng 4, đạt được vào các năm 2013 và 2019.

Lê Quang Liêm chia sẻ niềm vui sau khi giành quyền tiến vào vòng 5 World Cup cờ vua 2025 (Ảnh: FIDE).

Việc lọt vào vòng 5 World Cup cờ vua không chỉ củng cố vị thế của Lê Quang Liêm trong giới cờ vua chuyên nghiệp, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho cờ vua Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc của bộ môn này trên thế giới.

Giờ đây, toàn bộ người hâm mộ đang hướng về vòng 5, nơi Lê Quang Liêm sẽ đối mặt với kỳ thủ Alexander Donchenko (Đức, Elo 2.641) diễn ra ngày 14/11.