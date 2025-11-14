Lê Quang Liêm hòa kỳ thủ người Đức ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025

Bước vào trận đấu, với lợi thế cầm quân trắng, Donchenko (Elo 2.641) chủ động triển khai tấn công, nhưng Lê Quang Liêm (Elo 2.729) cầm quân đen thi đấu chậm, chắc, chuẩn xác, khiến ván đấu khá cân bằng.

Kỳ thủ người Đức triển khai tấn công sắc bén nhưng Lê Quang Liêm cũng thực hiện những nước đi được máy tính đánh giá có độ chuẩn xác rất cao. Vì thế sau 31 nước đấu trí, hai kỳ thủ này chấp nhận bất phân thắng bại.

Hai kỳ thủ sẽ tái đấu ở lượt về vào ngày mai (15/11), người thắng sẽ vào tứ kết, nếu hòa tiếp sẽ phải phân định bằng tie-break cờ nhanh và cờ chớp.

Lê Quang Liêm bất phân thắng bại với Alexander Donchenko ở cuộc so tài tối 14/11 (Ảnh: FIDE).

Ở lượt về, Quang Liêm sẽ được cầm quân trắng, đây được xem là cơ hội tốt để anh tìm kiếm chiến thắng, bởi ưu thế đi trước luôn mang lại nhiều lựa chọn chiến thuật hơn. Tuy nhiên, Donchenko là đối thủ khó lường và chắc chắn trận đấu sẽ không dễ dàng với kỳ thủ Việt Nam.

Trước đó vào ngày 12/11, Lê Quang Liêm đã làm nên lịch sử cho cờ vua Việt Nam khi lần đầu tiên vào vòng 5 World Cup sau chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Ấn Độ Venkataraman Karthik.

Ở lượt đi, Lê Quang Liêm cầm quân trắng hòa Karthik, nhưng lượt về với quân đen, anh thi đấu bùng nổ và thắng thuyết phục sau 68 nước cờ, thắng chung cuộc 1,5–0,5.

Thành tích này giúp Quang Liêm trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên lọt vào nhóm 16 kỳ thủ mạnh nhất thế giới tại giải đấu này, đồng thời nhận ít nhất 25.000 USD tiền thưởng.

Để giành quyền vào vòng 5, Alexander Donchenko đã đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ, trong đó có hạt giống số 4 Anish Giri (Hà Lan).

World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ quy tụ 206 kỳ thủ với tổng giải thưởng 2 triệu USD. Trước đây, thành tích cao nhất của Lê Quang Liêm tại World Cup là lọt vào vòng 4 các năm 2013 và 2019.