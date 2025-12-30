Kỳ thủ Việt Nam 14 tuổi hạ chớp nhoáng 8 đại kiện tướng cờ vua

Đầu Khương Duy là một trong 9 kỳ thủ của Việt Nam tham dự giải vô địch cờ nhanh, chớp thế giới 2025 - giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 1 triệu euro (gần 31 tỷ đồng) - quy tụ đông đảo kỳ thủ thế giới đổ về tham dự (hơn 600 kỳ thủ), tranh tài 4 bộ huy chương ở bảng mở rộng và bảng nữ.

Dù chỉ mới 14 tuổi và lần đầu tiên tham dự giải vô địch cờ nhanh, chớp thế giới, Đầu Khương Duy đã khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi xuất sắc đánh bại 8 đại kiện tướng quốc tế, điều hiếm thấy với một tài năng trẻ ở đấu trường khắc nghiệt nói trên.

Theo đó, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của mình ở nội dung cờ chớp (29/12), Khương Duy bất bại ở cả 13 ván đấu với 6 trận thắng, 3 trận hoà và giành được 7,5 điểm.

Đầu Khương Duy là tài năng trẻ của cờ vua Việt Nam, trở thành kiện tướng quốc tế khi mới 13 tuổi (Ảnh: Nam Nghị).

Chiến thắng gây ấn tượng nhất của Khương Duy là đánh bại đại kiện tướng người Uzbekistan, Shamsiddin Vokhidov ở ván thứ 3 khi có một quyết định táo bạo ở nước đi thứ 21, làm thay đổi cục diện trận đấu và được máy tính nhận định là "nước đi của thiên tài".

Sau 13 ván đấu, Khương Duy đang xếp hạng 68 và là một trong hai kỳ thủ Việt Nam lọt top 100 tại giải đấu (nội dung cờ chớp có 250 kỳ thủ tham gia, Lê Quang Liêm hạng 51, giành được 8 điểm sau 13 ván đấu, trong khi đó Lê Tuấn Minh và Nguyễn Ngọc Trường Sơn lần lượt xếp thứ 171 và 173).

Tại bảng nữ, các kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Hồng Nhung và Phạm Lê Thảo Nguyên đều có cùng 6 điểm sau 10 ván đấu.

Trong ngày hôm nay (30/12), Đầu Khương Duy và các kỳ thủ Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài 6 ván đấu còn lại (nội dung cờ chớp gồm 19 vòng, 4 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất sẽ tranh tài ở bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch).