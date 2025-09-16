Quang Hải bất ngờ bị HLV Polking gạch tên khỏi trận ra quân ở cúp châu Á

Ngày hôm qua, CLB Công an Hà Nội đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự trận mở màn cúp C2 châu Á gặp Bejing Gouan trên đất Trung Quốc. Đáng chú ý, đội trưởng Quang Hải đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng ngành công an.

Quang Hải không được đăng ký tham dự trận đấu với Bejing Gouan ở cúp C2 châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Động thái của HLV Mano Polking khiến nhiều người bất ngờ bởi Quang Hải đang đạt phong độ tốt ở giai đoạn đầu mùa. Mới nhất, tiền vệ sinh năm 1997 đã ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới CLB Hải Phòng ở vòng 6 V-League.

Chưa rõ lý do HLV Polking gạch tên Quang Hải. Nhiều khả năng, ông muốn giữ sức cho cầu thủ này trước trận gặp Cebu (Philippines) tại cúp C1 Đông Nam Á trên sân Hàng Đẫy vào ngày 24/9.

Nhiều khả năng, ngoại binh Stefan Mauk sẽ đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng của CLB Công an Hà Nội trong trận đấu với Bejing Gouan. Ngoài khả năng chuyền bóng, cầu thủ người Australia còn có khả năng dứt điểm từ xa rất tốt. Vào năm ngoái, cầu thủ sinh năm 1995 đã ghi 9 bàn cho CLB Adelaide United ở giải vô địch Australia.

Ngoài Quang Hải, HLV Polking cũng không điền tên cầu thủ Việt kiều, Brandon Ly, vào danh sách đăng ký thi đấu. Dù sao, CLB vẫn có đầy đủ gương mặt chất lượng như Hugo Gomes, Vitao, Artur, Quang Vinh, Việt Anh hay Alan để chuẩn bị cho trận đấu với Bejing Gouan.

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Bejing Gouan diễn ra vào lúc 19h15 ngày 18/9. Ở bảng đấu này còn có hai đội bóng nữa là Macarthur (Australia) và Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc). Hai đội đầu bảng sẽ giành vé đi tiếp.