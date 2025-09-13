Quang Hải ghi bàn giúp CLB Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu V-League

Sau 3 lượt trận của V-League 2025-2026. CLB Công an Hà Nội đang có 7 điểm và tạm đứng thứ nhì bảng xếp hạng, chỉ sau CLB Ninh Bình (9 điểm). Vì thế, đoàn quân của Alexandre Polking đặt quyết tâm đánh bại Hải Phòng để giành lợi thế trong cuộc đua ngôi vương V-League mùa này.

Thực tế CLB Hải Phòng không phải là đối thủ quá khó với CLB Công an Hà Nội khi đội bóng ngành công an đã bất bại trong 4 lần đối đầu gần nhất, trong đó có tới 3 trận thắng và chỉ 1 trận hoà.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Hải Phòng trong suốt hiệp 1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc, đội chủ nhà đã chơi tấn công mạnh mẽ và khiến đội khách phải lùi sâu để phòng ngự. Phút thứ 7, Quang Hải đã suýt chút nữa có được bàn thắng mở tỷ số khi pha thoát xuống nhanh vào vòng cấm rồi tung cú vô lê của anh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau hơn 20 phút chơi thận trọng, đội khách Hải Phòng cũng dần lấy lại thế trận để tạo ra một số cơ hội ngon ăn trước khung thành đối phương, đáng tiếc các pha dứt điểm của Antonio hay Hữu Nam đều không thành công.

Hai đội chơi giằng co trong những phút còn lại hiệp 1, đặc biệt Lê Văn Đô bỏ lỡ cơ hội ở phút bù giờ 45+4 khi anh có tình huống đối mặt thủ môn nhưng lại dứt điểm vọt xà ngang đáng tiếc. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Quang Hải ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho CLB Công an Hà Nội ở phút 54 của trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội tiếp tục chơi ép sân nhưng đội chủ nhà thiếu may mắn khi pha dứt điểm ngay sát vòng cấm của Leo Artur ở phút 50 vẫn bị thủ thành Đình Triệu bay người cản phá đưa bóng đập trúng xà ngang bật ra. Pha sút bồi của Đình Bắc sau đó vẫn không thắng được thủ thành sinh năm 1991.

Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, tiền vệ Quang Hải đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà. Từ pha đi bóng của Leo Artur trước vòng cấm, Quang Hải ra chân cực nhanh đưa bóng đập trúng cột dọc đi thẳng vào lưới của đội khách.

Bàn thắng của Quang Hải giúp CLB Công an Hà Nội thêm phần tự tin và họ tiếp tục có bàn thắng thứ hai ở phút 70. Đình Bắc nhận đường chuyền của Quang Hải, sau đó kiến tạo để Leo Artur ghi bàn nhân đôi cách biệt cho CLB Công an Hà Nội.

Tiền đạo leo Artur nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 70 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dẫn trước hai bàn giúp đội chủ nhà chủ động giảm nhịp trận đấu khi giữ bóng chắc ở phần sân nhà để chờ cơ hội phản công. Chính vì vậy đội khách Hải Phòng tự tin dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà, nhưng gần như bế tắc trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội chủ nhà.

Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 2 phút nữa sẽ kết thúc thì đội khách bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Phút bù giờ 90+3, Friday nỗ lực đánh đầu chuyền bóng, Nguyễn Filip nỗ lực đẩy bóng ra. Bóng bay đúng đà băng vào của Tiến Dụng nên cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Hải Phòng.

CLB Công an Hà Nội tạm thời vươn lên dẫn đầu V-League sau 4 vòng đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù vậy khoảng thời gian còn lại không đủ để đội khách tìm kiếm thêm bàn thắng và chấp nhận rời sân Hàng Đẫy mà không có được điểm nào, để thua chung cuộc với tỷ số 1-2 ở vòng 4 LPBank V-League 2025-2026.

Đội hình xuất phát:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Hugo, Việt Anh, Stefan Ingo, Quang Hải, Đình Bắc, Văn Đô, Thành Long, Leo Artur

CLB Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Bicou, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Luiz Antonio, Việt Hưng, Minh Dĩ, Friday