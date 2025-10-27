Quang Dương khiến người hâm mộ tiếc nuối vì không thể đấu chung kết

Trận chung kết nội dung đôi nam Open được chờ đợi giữa cặp anh em Quang Dương - Bảo Dương và bộ đôi Trương Vinh Hiển - Minh Quân đã kết thúc trong tiếc nuối.

Quang Dương tỏ ra đau đớn khi đang chuẩn bị đấu trận chung kết đôi nam Open (Ảnh: Chụp màn hình).

Vì gặp chấn thương ở vùng bụng, Quang Dương không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải bỏ trận giữa chừng. Điều này đồng nghĩa với việc cặp đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã nghiễm nhiên giành chức vô địch nội dung đôi nam Open.

Sự cố này khiến đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân Happyland (Hà Nội) bày tỏ sự tiếc nuối, bởi họ đã đến để mong chờ được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao của ngôi sao pickleball này trong trận đấu cuối cùng.

Hiện tại, tình hình chấn thương cụ thể của ngôi sao Quang Dương vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ đồng đội và là em trai, Bảo Dương, Quang Dương gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nên bị ho nhiều. Cơn ho dai dẳng đã dẫn đến cơn đau ở vùng bụng, buộc tay vợt này phải đưa ra quyết định khó khăn là bỏ giải giữa chừng.

Cộng đồng pickleball Việt Nam đang cùng nhau gửi lời chúc, hy vọng anh sẽ sớm bình phục hoàn toàn để trở lại mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến cho bộ môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ này.

Quang Dương sinh năm 2006, là một tài năng pickleball nổi bật với nhiều thành tích quốc tế như vô địch giải IHG Bristol Open 2024 và từng lọt vào top 4 bảng xếp hạng Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA). Anh từng đánh bại tay vợt số một thế giới Ben Johns và dẫn đầu bảng xếp hạng Việt Nam.