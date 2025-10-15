Bị vợt pickleball đánh trúng mũi, người đàn ông vỡ xương

ThS.BSCKI Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Tai Mũi Họng ở TPHCM, cho biết kết quả nội soi và chụp CT ghi nhận xương mũi của anh P. bị gãy ở vị trí tháp mũi, phù nề tụ khí mô mềm vùng mũi, lệch vách ngăn mũi, viêm mũi xuất tiết.

Nếu không điều trị, xương mũi bệnh nhân có thể biến dạng, vẹo hoặc sụp mũi, làm tắc nghẽn gây viêm mũi xoang, khó thở. Trường hợp nặng, bệnh nhân có thể gặp biến chứng hoại tử sụn, biến dạng mũi, thậm chí rò dịch não tủy nếu tổn thương lan xa.

Anh P. được chỉ định phẫu thuật nâng xương mũi, chỉnh hình vách ngăn mũi. Hậu phẫu, bệnh nhân thở dễ, sinh hoạt bình thường, sức khỏe ổn định và được xuất viện sau 1 ngày chăm sóc tích cực.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi cho anh P. (Ảnh: BV).

Cũng chơi pickleball, người đàn ông tên B. (42 tuổi) vừa bắt đầu trận đấu được 15 phút thì xuất hiện cơn đau ngực nặng lan lên cổ, khó thở, vã mồ hôi nhiều.

Bệnh nhân được đưa từ sân thể thao đến viện trong tình trạng đau thắt ngực điển hình, điện tâm đồ ghi nhận nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành qua da (DSA) cho thấy, huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch vành của bệnh nhân.

Khai thác bệnh sử, anh B. có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm khiến quá trình xơ vữa động mạch diễn ra âm thầm song người bệnh không phát hiện. Khi vận động gắng sức (trong trường hợp này là chơi pickleball) mảng xơ vữa nứt ra, hình thành huyết khối bít tắc động mạch vành, gây nhồi máu cơ tim cấp.

Ngay lập tức, anh B. được chuyển sang phòng can thiệp. Ê-kíp thực hiện đặt stent động mạch vành phải dưới hướng dẫn của siêu âm trong lòng mạch (IVUS).

Can thiệp thành công, anh B. thoát nguy kịch, hết đau ngực. Sau 1 tuần theo dõi, bệnh nhân được cho xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, được khuyến cáo duy trì sử dụng thuốc đều đặn theo đơn của bác sĩ, chưa nên tham gia trở lại các môn đối kháng cường độ cao.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BSCK2 Nguyễn Xuân Anh, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết đã có những trường hợp bệnh nhân chơi Pickeball quá tải vì vui và ham bóng, đồng thời chơi không đúng kỹ thuật vì không có huấn luyện viên hỗ trợ, dẫn đến chấn thương nặng.

Bác sĩ khuyến cáo, dù là môn thể thao nào, người chơi cũng cần học đúng kỹ thuật và cần khởi động làm nóng kỹ. Đặc biệt, không vì nghĩ pickleball là môn thể thao nhẹ nhàng mà ham cứu bóng hay gắng sức, có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc.