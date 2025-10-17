Chấn thương mắt khi chơi pickleball tăng vọt ở Mỹ

Đi kèm với sự phổ biến, pickleball đang tạo ra một làn sóng chấn thương đáng báo động. Các chuyên gia y tế vừa lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng chóng mặt của các ca chấn thương mắt liên quan đến bộ môn này.

Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí JAMA Ophthalmology tiết lộ: trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2024, ước tính có khoảng 3.112 ca chấn thương mắt liên quan đến môn pickleball được ghi nhận tại các phòng khám cấp cứu ở Mỹ. Tính riêng năm 2024 đã có hơn 1.250 ca.

Chấn thương mắt liên quan đến pickleball tăng đáng kể từ năm 2021-2024 (Ảnh: Getty).

Các bác sĩ tại New Jersey, Mỹ cảnh báo, trong số các chấn thương mắt nghiêm trọng liên quan tới môn thể thao đang thịnh hành này, có nhiều trường hợp bong võng mạc, vỡ hốc mắt và xuất huyết nội nhãn (chảy máu mắt).

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn ca chấn thương mắt từ pickleball là do "bị bóng đập" chiếm 43%, do ngã chiếm 28% và do bị vợt đập khoảng 12%.

Dưới góc nhìn chuyên môn, họ cho biết những tổn thương này không chỉ ảnh hưởng tầm nhìn tức thời mà còn có thể gây di chứng lâu dài nếu không được can thiệp đúng lúc. Di chứng để lại có thể khiến bệnh nhân mất thị lực vùng ngoại biên, méo hình ảnh, hoặc sẹo nội nhãn.

Hiện tại, không chỉ các tay vợt pickleball nghiệp dư mà ngay cả những vận động viên chuyên nghiệp cũng không bị bắt buộc sử dụng đồ bảo vệ mắt khi thi đấu hoặc luyện tập.

Theo các bác sĩ tham gia nghiên cứu, những kết quả này là lời khẳng định mạnh mẽ về việc cần có những hướng dẫn chuẩn hóa mới về bảo vệ mắt khi chơi thể thao.

Họ cho rằng các tổ chức quản lý pickleball nên cân nhắc ban hành quy định bắt buộc hoặc ít nhất là khuyến nghị nghiêm ngặt về việc đeo kính bảo hộ, giảm nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cho mắt.

Pickleball được phát minh vào năm 1965 tại tiểu bang Washington (Mỹ). Đây là môn thể thao kết hợp các yếu tố của quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Môn thể thao này trở nên phổ biến trong thời gian gần đây nhờ các quy tắc đơn giản, góp phần tạo nên sức hấp dẫn rộng rãi của trò chơi, ước tính có gần 20 triệu người chơi tại Mỹ.

VĐV nên đeo kính thể thao khi chơi pickleball để bảo vệ mắt (Ảnh: Getty).

Pickleball mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, gắn kết cộng đồng và niềm vui thể thao. Nhưng như bất kỳ môn thể thao nào có nhịp độ nhanh cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, nhất là vùng mắt.

Cảnh giác và trang bị biện pháp bảo vệ đúng cách sẽ giúp người chơi vừa tận hưởng đam mê, vừa tránh được những chấn thương không đáng có.