Pickleball ngày càng thu hút nhờ tà áo dài

Không chỉ xuất hiện ở những con phố quen thuộc, áo dài giờ đây còn hiện diện trên khắp các cụm sân pickleball trên cả nước. Để thích nghi với bộ môn đòi hỏi sự linh hoạt cao, phần lớn người chơi lựa chọn các mẫu áo dài dáng suông, kết hợp khéo léo cùng giày thể thao chuyên dụng.

Cách phối đồ này giúp các tay vợt vừa giữ được vẻ đẹp vốn có của tà áo dài, vừa dễ dàng thực hiện các động tác kỹ thuật phức tạp trong môn pickleball.

Quang Dương và Bảo Dương diện trang phục áo dài trên sân pickleball (Ảnh: Quang Dương).

Mặc dù có một vài người chơi mặc áo dài đi giày cao gót trên sân, nhưng thực chất đây chỉ là những video giải trí. Sự sáng tạo này không bị bó buộc bởi quy định khắt khe, khi mà trang phục pickleball hiện nay vẫn ưu tiên sự an toàn và thoải mái, cho phép người chơi tự do thể hiện bản sắc cá nhân.

Mới đây, tay vợt nổi tiếng Quang Dương cũng đã có những bức ảnh diện áo dài trên sân pickleball. Điều này đã tiếp thêm sức nóng cho trào lưu trên, biến nó thành một công cụ quảng bá nét đẹp truyền thống đến bạn bè quốc tế một cách đầy tự nhiên.

Từ một môn thể thao mới lạ cách đây 2 năm với số lượng sân bãi ít ỏi, pickleball đã giờ đây đã thắp sáng các cụm sân đến tận đêm khuya tại nhiều tỉnh thành.

Việc đưa hình ảnh tà áo dài lên sân pickleball cho thấy đây là môn thể thao của sự tự do và kết nối. Khi người chơi được phép diện những trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân và tình yêu quê hương, họ cảm thấy gắn kết hơn với bộ môn này.

Tà áo dài trên sân pickleball không đơn thuần là câu chuyện "sống ảo". Đó là hình ảnh biểu trưng cho một bộ môn thể thao đang bén rễ sâu vào đời sống văn hóa, vừa giữ gìn truyền thống, vừa tạo ra giá trị kinh tế cho thị trường thể thao Việt Nam.