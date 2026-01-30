Tranh cãi giải pickleball ở Ấn Độ có thể thức thi đấu như bóng đá

Giải đấu này diễn ra vào cuối tháng 1, có sự góp mặt của những tay vợt pickleball hàng đầu của Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang và Trương Vinh Hiển cùng tham dự.

Lý Hoàng Nam tại giải World Pickleball League ở Ấn Độ (Ảnh: WPL).

Nếu như các giải đấu pickleball thông thường là cuộc đua về điểm số (ai chạm mốc 11 hoặc 15 trước sẽ thắng), thì tại World Pickleball League đang diễn ra ở Ấn Độ, mọi quy luật truyền thống đều bị xóa bỏ để nhường chỗ cho một thử nghiệm đầy táo bạo và cũng đầy tranh cãi.

Điều đặc biệt nhất ở giải đấu này chính là mỗi set thi đấu chỉ kéo dài đúng 15 phút. Thay vì tập trung tích lũy điểm số một cách bền bỉ, các tay vợt phải chịu áp lực cực lớn từ đồng hồ đếm ngược. Khi thời gian kết thúc, dù tỉ số là bao nhiêu thì đội dẫn trước sẽ được tuyên bố thắng set đấu đó.

Luật chơi này đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy chiến thuật của vận động viên. Thay vì những pha bóng bền mang tính thăm dò, người chơi buộc phải tấn công dồn dập, thậm chí dùng mọi "chiêu trò" để kéo dài thời gian khi đang dẫn trước, hoặc vội vã kết thúc điểm khi thời gian cạn dần.

Nhiều ý kiến cho rằng, thể thức này đã biến pickleball từ một môn thể thao đòi hỏi sự kiên nhẫn thành một cuộc chạy đua vũ trang đầy may rủi.

Không chỉ gây sốc về thời gian, Ban tổ chức giải đấu tại Ấn Độ còn gây ngạc nhiên khi áp dụng hệ thống tính điểm giống hệt môn bóng đá. Cụ thể, cứ thắng một set đấu, vận động viên sẽ nhận được 3 điểm trên bảng xếp hạng tổng.

Cách tính điểm này chưa từng xuất hiện trong lịch sử pickleball chuyên nghiệp. Thông thường, kết quả trận đấu được tính dựa trên số set thắng/thua hoặc tổng số điểm ghi được.

Việc đưa "định nghĩa 3 điểm" vào pickleball khiến giải đấu trở nên giống một giải vô địch đường trường hơn là một giải đấu loại trực tiếp truyền thống, tạo ra sự phân hóa mạnh mẽ trên bảng tổng sắp.

Ngay khi thông tin về giải đấu lan truyền trên mạng xã hội, các tay vợt chuyên nghiệp và người hâm mộ đã nổ ra những cuộc tranh luận nảy lửa. Những người ủng hộ cho rằng đây là một làn gió mới, giúp pickleball trở nên kịch tính và dễ theo dõi hơn trên truyền hình nhờ khung giờ cố định.

VĐV tại World Pickleball League phải thi đấu liên tục trong 15 phút, hết 7 phút 30 giây đổi sân và không có Time Out (Ảnh: WPL).

Tuy nhiên, phần đông những người chơi lâu năm lại cho rằng: "Bản sắc của pickleball nằm ở những màn rượt đuổi điểm số đầy cân não. Việc kết thúc trận đấu chỉ vì hết giờ làm mất đi ý nghĩa của những pha lội ngược dòng kinh điển".

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận giải đấu tại Ấn Độ đã thành công trong việc thu hút sự chú ý toàn cầu. Đây có thể là một thử nghiệm thất bại về mặt chuyên môn, nhưng lại là một bài học thú vị về việc thương mại hóa và làm mới luật chơi để phục vụ khán giả đại chúng.