Những thói quen xấu cần bỏ để nâng cao trình độ ở môn pickleball

Trong bộ môn pickleball, ranh giới giữa một tay vợt phong trào và một người chơi chuyên nghiệp đôi khi chỉ nằm ở khả năng kiểm soát thói quen. Theo các chuyên gia, nhiều người chơi đang tự "giam cầm" mình trong vùng trì trệ bởi những cú đánh bản năng thiếu tính toán.

1. Những đường bóng ngắn không có chủ đích

Lối chơi chuyền bóng ngắn thiếu chủ đích được ví như một "căn bệnh" trong pickleball. Nhiều tay vợt thường có thói quen đẩy những quả bóng ngắn liên tục vào cùng một vị trí của đối phương.

Những cú đánh có chủ đích giúp người chơi dễ dàng kiểm soát trận đấu (Ảnh: Quyết Thắng).

Hành động này không hề tạo ra áp lực, trái lại còn mang đến sự tự mãn cho chính người đánh. Thay vì đánh bóng một cách thụ động, hãy bắt đầu điều phối bóng xung quanh sân. Chỉ khi bạn bắt đối thủ phải di chuyển và phán đoán, cơ hội tấn công và ghi điểm mới thực sự xuất hiện.

2. Cái bẫy ở khu vực “bếp”

Việc nôn nóng tiến tới khu vực bếp là sai lầm kinh điển mà ngay cả những người chơi lâu năm vẫn mắc phải. Cảm giác lao lên phía trước có thể tạo cho người chơi ảo tưởng rằng mình đang tấn công, nhưng thực tế đó thường là một quyết định thiếu khôn ngoan.

Ở vị trí này, hình dạng sân và góc độ đánh bóng hoàn toàn không ủng hộ bạn. Khi chưa thể kiểm soát được quỹ đạo bóng của đối thủ, việc lao lên quá sớm chỉ khiến bạn trở thành mục tiêu dễ bị đánh bại. Thay vì vội vã, hãy học cách thả bóng thấp để làm chủ nhịp độ trước khi chiếm lĩnh vị trí sát lưới.

3. Bỏ nhỏ sai cách

Nhiều người coi bỏ nhỏ là một chiến thuật tinh tế, nhưng nếu không thực hiện gần như hoàn hảo, nó sẽ trở thành một đường chuyền thuận lợi để đối thủ dứt điểm.

Bỏ nhỏ sai cách sẽ tạo cơ hội cho đối thủ ghi điểm (Ảnh: Quyết Thắng).

Một quy tắc vàng mà các huấn luyện viên luôn nhấn mạnh: đừng bao giờ cố gắng đánh bỏ nhỏ với những quả bóng ở tầm cao ngang vai. Ở vị trí đó, mục tiêu của bạn phải là một cú dứt điểm uy lực để kết thúc pha bóng, thay vì tạo điều kiện cho đối thủ phản công. Những cú bỏ nhỏ lỗi chính là "lời mời" trực tiếp nhất dẫn đến thất bại của bạn.

Pickleball mang lại niềm vui, nhưng để đạt đến trình độ cao hơn, người chơi cần sự kỷ luật trong tư duy. Việc từ bỏ những cú đánh bản năng và thay thế bằng những thói quen tốt và tư duy chiến thuật được thay đổi sẽ giúp trình độ tăng lên nhanh chóng.