Phản ứng của Ronaldo sau siêu phẩm "xe đạp chổng ngược"

"Khoảnh khắc đẹp nhất mang về chiến thắng", Ronaldo đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X kèm theo video pha lập công ấn tượng ở phút bù giờ 90+6 và mang về chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej ở vòng 9 Saudi Pro League diễn ra rạng sáng nay (24/11, giờ Việt Nam).

Ronaldo lập siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" ở phút bù giờ 90+6 mang về chiến thắng cho Al Nassr (Ảnh: Getty).

Video của CR7 đã đạt hơn 17 triệu lượt tương tác trong vòng 3 tiếng đồng hồ và lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khi siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" nhận được mưa lời khen từ người hâm mộ bởi kỹ thuật, sức mạnh và thời điểm hoàn hảo, đặc biệt đáng kinh ngạc ở tuổi 40.

Siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" này ngay lập tức được so sánh với bàn thắng huyền thoại của anh cho Real Madrid vào lưới Juventus tại Champions League vào ngày 3 tháng 4 năm 2018.

"Vâng, điều đó thực sự vừa xảy ra. Anh ấy lại làm điều đó. Ở tuổi 40, Ronaldo vừa ghi được một siêu phẩm theo kiểu xe đạp chổng ngược dành cho Al Nassr. Giống như khi anh ấy còn ở Real Madrid. Như thể năm tháng chưa trôi qua. Giống như khi anh ấy còn ở thời kỳ đỉnh cao", một CĐV ca ngợi bàn thắng của Ronaldo.

"Tôi đã từng thấy bàn thắng này trước đây... Thời gian thay đổi, sân cỏ thay đổi, và Ronaldo tiếp tục chứng minh rằng những giả thuyết của các nhà vật lý vĩ đại nhất đã tan vỡ ngay khi anh chạm vào trái bóng. Khi nào mới hết đây?", một CĐV khác nói thêm.

"Ông chú Cristiano của tôi, lúc 40 tuổi, ghi một cú đá xe đạp đẳng cấp thế giới. Tôi, lúc 17 tuổi, tôi đau lưng. Với màn trình diễn như thế này, Ronaldo sẽ không chỉ vô địch World Cup năm nay, anh ấy sẽ giành chiến thắng gấp nhiều lần", CĐV thứ ba khẳng định.

Khoảnh khắc lập siêu phẩm của Ronaldo cũng được HLV trưởng của Al Nassr, Jorge Jesus, thốt lên kinh ngạc: "Cristiano đã ghi một bàn thắng tuyệt vời hôm nay, cùng kiểu bàn thắng mà anh ấy từng ghi được cho Juventus. Đóng góp của anh ấy không bao giờ dừng lại, cả trong và ngoài sân cỏ".

Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 954 trong sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo và huyền thoại người Bồ Đào Nha đang hướng tới mục tiêu 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.