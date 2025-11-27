Phản ứng của HLV Slot trước nguy cơ bị sa thải

Huấn luyện viên Arne Slot thừa nhận việc xuất hiện những nghi ngờ về tương lai của ông tại Liverpool là điều dễ hiểu, nhưng khẳng định vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo sau thất bại nặng nề 1-4 trước PSV Eindhoven.

Đây đã là trận thua thứ 9 sau 12 trận của Liverpool, chuỗi phong độ tệ nhất của họ kể từ mùa giải xuống hạng 1953-54. Thất bại này cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 12/1953 mà Liverpool thua ba trận liên tiếp với cách biệt từ ba bàn trở lên.

Slot đang chịu sức ép lớn do Liverpool đang thi đấu bất ổn (Ảnh: Getty).

“Tôi cảm thấy an toàn, tôi ổn. Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cấp trên. Dĩ nhiên sẽ tuyệt hơn nếu chúng tôi có thể xoay chuyển tình thế và giành chiến thắng, nhưng nếu bạn làm huấn luyện viên mà kết quả không tốt, bị nghi ngờ là chuyện bình thường. Tôi vẫn ổn với vị trí của mình. Đây không phải lần đầu tôi trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng đã đến lúc chúng tôi phải thay đổi", Slot nói.

Khi được hỏi thêm về cuộc trao đổi với lãnh đạo CLB, Slot cho biết: “Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Họ hỗ trợ đội bóng và hỗ trợ tôi. Những cuộc trò chuyện ấy giúp tôi cảm nhận được niềm tin của họ, dù họ không gọi cho tôi từng phút một để nói điều đó. Nhưng sau trận đấu này tôi vẫn chưa nói chuyện với họ, nên hãy chờ xem”.

Slot tiếp tục phàn nàn về những sai lầm lặp đi lặp lại của Liverpool tại Champions League, đó là bỏ lỡ nhiều cơ hội và thủng lưới quá dễ dàng. Trong khi đó, tiền vệ Curtis Jones lại thẳng thắn hơn về khủng hoảng mà CLB đang đối mặt.

“Tôi không có câu trả lời. Thành thật mà nói, tôi không có. Thật không thể chấp nhận được những gì đang diễn ra. Tôi thậm chí không cần thời gian để suy nghĩ. Tôi đã đi qua giai đoạn tức giận. Giờ tôi không còn lời nào để diễn tả. Điều này rất khó khăn vì tôi đang chơi cho đội bóng mà tôi yêu mến. Tôi là một người hâm mộ, tôi theo dõi CLB này cả đời. Đã rất lâu rồi tôi mới chứng kiến một đội Liverpool rơi vào hoàn cảnh và có những kết quả tệ như thế này", Jones nói.